Newell's, con derecho a treparse a la ilusión

Tras otro enorme triunfo copero, de visitante sobre Santos, Newell’s no quiere que lo despierten . Las pretensiones de dar pelea en el ámbito internacional le están dando sustento a una cruzada que va alimentando sueños, sumando razones y encontrando fórmulas efectivas para seguir haciendo camino en la Sudamericana. Cinco victorias al hilo en igual cantidad de partidos representan un arranque ideal, una marca impactante, difícil de imaginar en la previa, algo inédito en el universo rojinegro que se transformó en pasaje directo a octavos.

Este Newell’s construyó, a puro esfuerzo, un hito histórico, repleto de merecimientos. Es que nunca antes había cosechado un triunfo en Brasil, ni había conquistado goles en encuentros por copas internacionales en esa tierra. Así, con perfil bajo y trabajando lejos de las estridencias, el conjunto que comanda Gabriel Heinze está rompiendo récords y enterrando rachas negras de otros tiempos, no tan lejanos. Y, en ese recorrido, de a poco va cautivando a su gente y renovando desafíos. Paso a paso.

El funcionamiento general de la lepra fue de menor a mayor en esta temporada . Y es la Sudamericana donde está encontrando sus mejores presentaciones. La irregularidad que exhibe en la liga no condiciona esta impetuosa marcha copera y en duelos como el del martes en Vila Belmiro muestra que da la talla y que tiene derecho a empezar a ilusionarse.

La versión Heinze de Newell’s parece no tener un techo cercano de rendimientos. Más allá de los datos contundentes que se desprenden de su tránsito internacional y que sirven para sintetizar sus fortalezas en ese frente, este equipo creció apuntalado también por el halo positivo que llegaba de la copa. Esa fue una estación de recarga permanente que sirvió para estar siempre listo a ir por más.

Cuando todavía falta una fecha para el cierre de la fase de grupo, el conjunto rojinegro ya superó muchas marcas que cargaba como incómoda mochila y ahora se convirtieron en triunfos inapelables y recuerdos anecdóticos.

El 2-1 sobre Santos con goles de Juan Sforza y Marcos Portillo, dos valores de la cantera, le permitió a Newell’s ganar por primera vez en tierras brasileñas. Y también señalar un gol, algo que no había conseguido en toda su historia. Queda claro que ese duelo no fue uno más. Encerraba un gran caudal anímico que fue aprovechado por la lepra para no dejar pisar firme al dueño de casa.

Ni siquiera con el llamativo corte de luz que se produjo en el complemento, que hizo detener el pleito por 14 minutos, ni con penal tan fino como cuestionable ni de una posición adelantada que no había influido en el gol que le anularon al pibe Brian Aguirre, nada desenfocó a este Newell’s, que siguió bien plantado de contra ante el ataque desesperado de un Santos sin ideas, urgido por el reloj, y asfixiado por la tabla de posiciones del grupo E.

Así, lejos de los flashes de ocasión, consiguió 15 puntos de 15 jugados, que le otorgaron boleto directo a los octavos mucho antes de lo imaginado.

Este puntaje lo sitúa como el mejor equipo en puntos, tanto en Sudamericana como en Libertadores. Un logro que lo deja mirando a todos desde arriba, con la confianza al máximo.

Este presente de embeleso es producto de jugadores que recuperaron su nivel y del tiempo de trabajo en Bella Vista que comienza a tener sus frutos.

Lucas Hoyos tuvo intercepciones clave, salvadoras, y muchas veces mantuvo en partido a Newell’s. La defensa mejora cuando ingresa el paraguayo Gustavo Velázquez.

Y, en el medio, Juan Sforza está intentando dejar atrás un pequeño bajón y siempre se muestra como pase de salida y hasta se anima a llegar al área como hizo ante Santos. Por su parte, Iván Gómez es un tractor que no para nunca y ese despliegue le ofrece respaldo a sus compañeros. Y por Ferreira pasa lo más destacado en la faceta de creación y en los últimos partidos cambió silbidos por aplausos.

Arriba, Recalde se exhibe en ritmo y muy participativo en el circuito de generación de juego, mientras que Ramiro Sordo y Brian Aguirre desbordan por las bandas y fuerzan grietas en la resistencia de los rivales. Y, ante la apuesta de juego paciente y colectivo que pregona Heinze, los goles llegan por decantación. Así se entienden los 3 tantos de Marcos Portillo, todos en copa, sin ser un valor titular todavía.

Así avanza este Newell’s, tratando de mantener su curva de crecimiento. Por el momento, la copa lo motiva más que nada y allí saca a relucir sus mejores atavíos.

No despierten a la lepra, que quiere seguir soñando en la Sudamericana.

Pensando en Unión

Tras el festejado triunfo ante Santos, el plantel rojinegro arribó ayer sin dormir alrededor de las 9.30 al aeropuerto rosarino. Con visibles rastros de cansancio en muchos de los jugadores, apenas bajaron del chárter el cuerpo técnico le dio jornada libre y hoy retomarán las prácticas en el predio Bella Vista.

Los dirigidos por Gabriel Heinze trabajarán pensando en el encuentro ante Unión, el lunes a las 14 (un día y un horario muy extraños para el hincha), en el Coloso, correspondiente a la 20ª fecha de la liga.

Los jugadores tendrán una semana sin partidos entresemana, que podrá utilizar Heinze para poner a punto a algunos futbolistas que arrastran molestias. Tal es el caso de Gustavo Velázquez, quien no actuó de arranque ante Santos, y en esta ocasión podría retomar la titularidad. El zaguero guaraní equilibra la estructura defensiva y es un batallador en los duelos aéreos.

Por su parte, al colombiano Willer Ditta no lo podrán tener a disposición porque fue expulsado ante Godoy Cruz y le dieron dos fechas de suspensión.

Juega la reserva

En tanto, en la mañana de hoy, desde las 11, la reserva de Unión recibirá a la de Newell’s en el predio de La Tatenguita.

Una delegación con 22 futbolistas viajará a Santa Fe para afrontar la fecha 20 del torneo Proyección. Habrá transmisión en vivo por http://lpfplay.com .

Los convocados: San Juan y Reinatti (arqueros), Mihovilcevich, Finardi, Jacob, Luciano, Acevedo, Urquía y Berardozzi (defensores); Pérez, Frazzi, Guereta, Esponda, Tirado, Altamirano y Cerutti (mediocampistas), Chiaverano, Contrera, Jaime, Russo, Sartori y Rossi (delanteros).