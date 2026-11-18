De un desmayo en el trabajo a una empresa que factura millones. El diagnóstico no fue solamente un episodio que modificó la vida de Rosario Gianola, sino también el impulso para investigar, formular un producto y construir una marca

Lo que comenzó como un problema de salud terminó convirtiéndose en una oportunidad empresarial. Rosario Gianola tenía 29 años cuando se desmayó en su trabajo y recibió un diagnóstico inesperado: diabetes tipo 1 . A partir de ese momento, su relación con la alimentación cambió radicalmente y también comenzó a gestarse una idea que, tiempo después, se transformaría en un emprendimiento millonario.

Ingeniera en alimentos y con experiencia en la industria alimenticia, Rosario ya convivía desde niña con la celiaquía. Rosario trabajaba para una empresa grande con proyectos que tenían mucha carga de trabajo y de su propia demanda.

En un contexto de baja del consumo: ¿por qué las marcas internacionales vienen a Rosario?

Una empresa rosarina fue reconocida por IRAM y avanza hacia una certificación internacional de IA

Eso la llevó, en aparte, a un click. “Creo que esto me llevó a tener la crisis de salud. Me desmayé en el trabajo. Un enfermero me midió el azúcar en sangre y tenía 220, muy por encima del máximo saludable”.

De la diabetes al negocio

“Cuando me dijeron que era diabética fue muy duro, porque es de esas enfermedades de las que no querés saber nada, que preferís ignorar”, contó a TN. El nuevo diagnóstico la llevó a prestar todavía más atención a los ingredientes, la calidad nutricional y la composición de los productos que consumía.

En esa búsqueda cotidiana comenzó a detectar una ausencia en el mercado argentino: suplementos nutricionales que reunieran calidad, variedad de nutrientes y transparencia en sus fórmulas.

La posibilidad de convertir esa necesidad en un negocio llegó de la mano de su hermano Santiago, quien había regresado de Australia con la idea de desarrollar en Argentina un producto similar a los suplementos que conocía en ese país. Ambos encontraron un punto de coincidencia entre la experiencia personal de Rosario, sus conocimientos profesionales y una oportunidad comercial todavía poco explorada.

Así nació Matter Supplements, una marca creada por los hermanos Gianola con el objetivo de ofrecer una alternativa nutricional diferente en el mercado local.

La formación técnica de Rosario, que también había trabajado en compañías como Danone y NotCo, se complementó con el perfil comercial y la experiencia de Santiago en marketing y desarrollo de marcas.

El producto estrella

El primer gran lanzamiento fue Green Boost, un suplemento nutricional que reúne 58 ingredientes en una sola fórmula. Contiene vitaminas, minerales, probióticos, prebióticos, proteínas y extractos naturales, entre otros componentes. El desarrollo demandó alrededor de ocho meses de trabajo y buscó integrar en un único producto nutrientes que habitualmente se comercializan por separado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MATTER (@matter.supplements)

La propuesta se diferenció por la apuesta a las materias primas, la formulación y los controles de calidad. El producto obtuvo la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), un paso importante para su comercialización.

La intención de los fundadores fue construir una marca respaldada por el conocimiento científico y la información transparente sobre sus componentes.

El crecimiento llegó acompañado de una estrategia comercial centrada en la venta directa por internet, sin depender exclusivamente de los canales tradicionales de distribución. También incorporaron un sistema de suscripciones y beneficios para clientes recurrentes, con el propósito de generar fidelización y sostener una relación de largo plazo con los consumidores.

>>> Leer más: Los hermanos que crearon un suplemento nutricional único en el país

Los resultados reflejaron la expansión del proyecto. Según la información publicada por TN, Matter alcanzó una facturación de 100 millones de pesos mensuales, un número que dimensiona la evolución de una iniciativa que había comenzado a partir de una necesidad personal.

La empresa logró posicionarse en un segmento en crecimiento, vinculado con la nutrición, el bienestar y los nuevos hábitos de consumo.

La historia de los hermanos Gianola muestra cómo una experiencia individual puede convertirse en el punto de partida para identificar una demanda insatisfecha y desarrollar una respuesta empresarial.

En este caso, el diagnóstico de diabetes no fue solamente un episodio que modificó la vida de Rosario, sino también el impulso para investigar, formular un producto y construir una marca con identidad propia.

De un desmayo en el trabajo a una empresa que factura millones, el recorrido de Matter combina una historia personal, conocimiento profesional y capacidad emprendedora.