Terraz se mete de lleno en el negocio de la industria

La desarrolladora abre su nueva unidad de negocios con dos grandes proyectos. El primero se empieza a comercializar ahora, sobre Ovidio Lagos y Circunvalación y el segundo a fines de año. El plan que tienen entre manos.

Por María Laura Neffen

24 de agosto 2025 · 08:05hs
Foto gentileza Terraz

Con una demanda activa de naves industriales en Rosario, la desarrolladora Terraz se lanzó a armar su nueva unidad de negocios: TZ Industria. Ellos ya son fuertes en la construcción de edificios y casas con una financiación sin igual en el mercado y ahora llevan este modelo al sector industrial. Tienen dos proyectos en curso, el primero, que se empieza comercializar esta semana, está ubicado en Ovidio Lagos y Circunvalación, un sitio muy estratégico por la conexión que tiene con todas las rutas y autopistas. Y, lo más interesante, es la financiación que proponen que les permitirá a las pymes capitalizarse con un costo similar a un alquiler, algo que desde la firma aseguran que es inédito en Argentina.

Negocios de La Capital dialogó con Franco Corallini, uno de los tres socios de Terraz, para que acerque los detalles de este nuevo desarrollo: “La financiación que proponemos para este complejo industrial es a 10 años, con una entrega inicial del 40% y cuotas mensuales que se equiparan al valor de un alquiler y que comienzan a abonarse recién al mes siguiente de obtenida el acta de posesión”. Este producto está pensando para las pymes de distintos rubros (a excepción de la industria pesada), para las empresas que necesitan puntos logísticos y también, claro, para inversores que quieran entrar en este negocio que promete tener una muy buena tasa de rentabilidad. Se encuentra en una zona que está consolidada y que tiene respaldo normativo, por lo cual las pymes que allí se instalen ya cuentan con un entorno en constante expansión.

Franco Corallini explicó a Negocios las claves de este nuevo complejo industrial que se empezará a comercializar esta semana.

Los detalles del nuevo complejo industrial

El predio que compró Terraz, y sobre el cual ya se está haciendo el movimiento de suelos para empezar la obra, está ubicado sobre Av. Ovidio Lagos a pocos metros de la Circunvalación. Tiene 25.350 metros cuadrados donde se levantarán 16 naves de 972 metros cuadrados cada una sobre lotes de casi 1.350. El proyecto incluye un área administrativa, una comercial con estacionamientos y locales. Un punto importante que destaca Franco es que se entregan llave en mano con una ejecución que se calcula en algo más de 12 meses. TZ Industria busca dar así una respuesta a la demanda de naves en la ciudad, ya que “en este momento es el único complejo industrial nuevo que se empieza a comercializar dentro de Rosario”, puntualiza el empresario. Además, forma parte del Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas de la Municipalidad, que busca ordenar y potenciar las radicaciones industriales en la ciudad.

Las naves se entregan bajo el sistema llave en mano con una ejecución que se calcula en algo más de 12 meses.

Dentro de los servicios con los que contará el complejo, desde Terraz destacan que el predio estará conectado por calles preparadas para tránsito pesado, con desagües pluviales que previenen anegamientos, provisión eléctrica de alta capacidad y construcciones sólidas con aislación térmica para optimizar confort y eficiencia energética. Además, incorporará un sistema de seguridad basado en la inteligencia artificial, capaz de detectar movimientos inusuales, reconocer patrones y emitir alertas tempranas en tiempo real. Según detallan, en TZ Industria se invertirá para tener el entorno vigilado las 24 horas, diseñado para proteger instalaciones, personal y mercaderías, garantizando la continuidad operativa.

Una alianza con dos grandes de la industria

El equipo de Terraz tiene de socios estratégicos a Galea, que hace el armado y el montaje de las estructuras metálicas y Rogiro Aceros como proveedor clave de hierros para el complejo. A la desarrolladora le tocó la compra del lote, el proyecto, las presentaciones y permisos y ahora la obra civil de mampostería y terminaciones más la comercialización directa de las naves. De esta forma, Galea y Rogiro Aceros suman todo su know how al negocio, además, Franco adelanta que en sociedad con ellos tienen en gateras la puesta en marcha de otra área industrial muy ambiciosa de 89.300 metros cuadrados que se hará en tres etapas y estará ubicada muy cerca del parque nuevo, en Ovidio Lagos y 5 de Agosto. “Es parte de nuestro plan integral sobre industria, falta poco para poder presentarlo, saldremos a comercializarlo sobre fin de año”, especifica.

Ya comenzó el movimiento de suelo en el predio, ubicado en Ovidio Lagos y Circunvalación.

Con estos proyectos en carpeta, Terraz -desarrolladora que fue fundada por Gustavo Avena y Ariel Corallini-, se mete de lleno en el sector industrial. No es la primera vez que lo hacen, porque este año tienen a cargo también la construcción de dos naves en Funes, sobre la avenida Arturo Illia, a pocos metros del country Vida. Allí entregarán el próximo trimestre una nave de 500 metros cuadrados y están levantando una más de 680 a pedido de un grupo de inversores. Todo en un área que también está en gran expansión.

Un modelo de inversión ya testado en departamentos y casas

Con oficinas en Puerto Norte, Terraz está en el mercado rosarino desde hace diez años y en este 2025 también abrieron oficinas en San Lorenzo para seguir de cerca sus obras allí. Sus unidades de negocio son el desarrollo, construcción y comercialización de edificios y casas, también están incursionando en la obra pública con viviendas sociales, comienzan ahora con los complejos industriales y proyectan abrir una división abocada al desarrollo de barrios y loteos. Franco adelanta que “sobre fin de año vamos a salir a presentar y comercializar un barrio cerrado muy cerca de Rosario”, pero aún no quiere adelantar más detalles hasta que el proyecto esté 100% listo.

La financiación ha sido un valor agregado de la marca, porque en el caso de la venta de departamentos funciona con una entrega inicial del 50% del valor total de la propiedad y el saldo restante puede ser financiado hasta en 180 cuotas mensuales, es decir, unos 15 años. Una clave es que el ajuste del valor lo hacen a través del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) lo que permite que los aumentos vayan en línea con la posibilidad real de sus clientes. “Nosotros queremos que cada vez más gente pueda tener su vivienda”, explica Franco sobre la estrategia de la compañía y añade que son cuotas comparables a el valor de un alquiler de una unidad similar. Estos créditos los otorga directamente Terraz con una hipoteca de garantía hasta que finalice el pago.

Respecto a la coyuntura económica y el momento que está viviendo la construcción, Franco detalla que la estrategia de los socios de Terraz fue diversificar la cartera para poder lograr el equilibrio, entonces “si no tracciona un producto, tracciona el otro”. En lo que tiene que ver con los departamentos en pozo, analiza que el costo de la construcción sigue alto en comparación a los productos terminados, pero cree que “se va a acomodar en el momento en el que se acabe el stock de usados en el mercado y los clientes vayan al valor de reposición. Esto en Buenos Aires ya se está dando y se van acomodando los valores, en Rosario siempre venimos unos seis meses atrás”.

