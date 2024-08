Se conocieron los doce proyectos ganadores del Naves Argentina en Santa Fe

"Llegaron a esta instancia aquellos que lograron un know how a lo largo de estos meses y que no tenían cuando arrancaron", consideró Cáceres. Durante la competencia se inscribieron trabajos de diversas temáticas y en áreas como industrias, salud, tech, comunicación y movilidad eléctrica, dentro de las siguientes tres categorías que son las que integran el programa: Ideas Nuevas, Empresa naciente y Nuevo proyecto de empresa en marcha.

"La primera está pensada para alguien que tiene una iniciativa muy reciente y quiere estructurarla desde cero, después la segunda es para aquellas que están funcionando, pero tienen poco tiempo en el mercado y quieren dar el gran salto y el tercer estadío es para empresas grandes, que tienen una línea de producto por lanzar o están trabajando en algo nuevo", aseguró Cáceres.

Proyectos ganadores

Las ideas ganadoras en sede Santa Fe que pasan a la segunda etapa del programa son:

Polis Comunicación y Desarrollo: servicio de consultoría, ganador de la categoría idea de negocio. Conformado por los emprendedores: Marlene Vallejos y Diego Herrlein.

Astor: proyecto sobre movilidad eléctrica, ganador en la categoría empresa naciente. Conformado por los emprendedores: Agustín Passerini, Emiliano Tofolo y Betania Lozano.

Natural Taste: creación de un agua saborizada en lata y saludable, ganador de la categoría idea de negocio. Conformado por los emprendedores: Alejo Herrera, Tobías Tossis y Marcos Aniceto.

Alianza Invet: proyecto para la realización de estudios clínicos veterinarios, ganador en la categoría empresa naciente. Conformado por los emprendedores: Natalia Cardillo y Diego Díaz David.

Med Data Base: creación de una herramienta digital para la gestión de datos clínico-quirúrgicos, ganador de la categoría idea de negocio. Conformado por los emprendedores: Matías Viniegra, Fabio Boggio, Rodrigo Díaz, Melisa Elfman y Diego Álvarez.

Apto: herramienta digital para el vínculo entre los profesionales de la salud y los pacientes, ganador en la categoría empresa naciente. Conformado por los emprendedores: Natalia Cardillo y Diego Díaz David

O-Sim, proyecto para creación de un ojo de simulación para entrenamiento de oftalmólogos, ganador en la categoría nuevo proyecto emprendedor en marcha. Conformado por los emprendedores: Virginia Reca y Fabio Vincitorio.

Xavo, proyecto de cosmética natural, ganador en la categoría empresa naciente. Conformado por los emprendedores: Alejo Aguirre y Cristina Mottura.

Tekau, proyecto de marketing digital, ganador en la categoría idea de negocio. Conformado por los emprendedores: Gerónimo Lo Celso.

Dynamics Engineering Solutions: desarrollo de soluciones de ingeniería, aplicadas a agregar valor a los residuos y transformar la energía de forma eficiente, ganador de la categoría empresa naciente. Conformado por los emprendedores: Matías Doering, Nicolás Rampone, Tamagnini Sohar Ruiz, Ignacio Cavadini, Rocío Nieto, Patricio Pineda y Martina Granatto.

Kamaran: embarcaciones a remo fáciles de transportar, almacenar y que mejoran las condiciones de seguridad al usuario, ganador en la categoría empresa naciente. Conformado por los emprendedores: Walter Sidler, Carlos Sidler y María de los Ángeles López.

Mercadito Consciente: proyecto para la creación de un espacio dedicado a promover el consumo y la producción responsable, ganador en la categoría idea de negocios. Connformado por los emprendedores: Gonzalo Payer y Elisa Bocalandro.

Gran premio de Naves Argentina

Este año se otorgará la suma total de 12.000.000 de pesos como premio monetario. Cada uno de los tres primeros puestos de cada categoría de Naves Argentina recibirá la suma de 4.000.000 de pesos en concepto de capital semilla para iniciar o mejorar su proyecto. Además, el ganador en primer lugar y en segundo lugar de cada categoría, recibirá: horas de formación gratuita en programas del IAE, horas de consultoría legal gratuita, horas gratuitas de asesoramiento en marketing y comercial, horas de uso del espacio de Impact Hub en el Parque Austral y créditos de AWS

A diferencia de los años anteriores, el resto de los proyectos que no son seleccionados igualmente seguirán su formación con los seminarios restantes del programa para que se les permita completar un recorrido de formación emprendedor.

"Naves Argentina tiene prestigio y la capacidad académica del IAE Business School es destacable, los profesores son de primer nivel, creo que es un curso al que a muchos se les hubiera dificultado pagar y ahí está el valor del Banco Macro, financiando el 100% de la actividad, más allá del premio. Ganar ganó todo aquel que ingresó, hizo el recorrido, prestó atención y llegó a esta instancia", consideró Cáceres.