Micaela Estrada, la emprendedora detrás de las banquetas trenzadas a mano que son furor en redes 

“Fueron épocas donde todas las noches me quedaba buscando ideas hasta que un día me animé y empecé a producir. Conseguí un carpintero que pudiese hacer mis diseños y luego armaba y desarmaba la trama varias veces hasta que logré lo que quería y empecé a subir fotos en el Instagram de mi marca”, cuenta. Hoy la demanda llega de todo el país, la venta más fuerte que recuerda fue para un hotel de Villa La Angostura que le pidieron 24 pies de cama en la previa de su inauguración. Asegura que el estilo de sus muebles es bien rústico, lo cual genera mucho interés en esa zona, mientras que por redes o por Mercado Libre vende también mucho en los countries de Rosario, en Buenos Aires y en el norte del país. Otro de los pedidos específicos que recuerda es uno que hizo hace poco, 14 banquetas para un club de pesca de estilo más boutique.

Entre el centro rosarino y las montañas cordobesas.

Micaela vive en el centro rosarino desde hace casi diez años, pero nació en la ciudad de Río Cuarto donde forjó su inquietud por estar siempre buscando generar nuevos desafíos. De chica seguía de cerca a su hermana mayor que era la que más cosía en la casa. “Yo veía los vestidos que ella se hacía y me quedaba hasta las cinco de la mañana haciendo prendas, probando combinaciones de telas, cosiendo todo a mano”, recuerda. Hoy busca seguir en esa línea, no quiere hacer banquetas en serie, sino que también acepta nuevos desafíos de la mano de sus clientes. Ellos son los que pueden elegir los colores de los tramados, que se hacen en cordón de polipropileno que es lavable, y también sigue investigando nuevas tramas para que tengan opciones. Hay quienes incluso piden los muebles a medida y ha hecho algunas restauraciones a pedido. Lo cierto es que el futuro lo tiene claro: “Mi cabeza no para nunca tengo ganas de hacer muchas cosas, lo próximo que se vienen son sillas de este mismo estilo, pero también me gustan los tejidos y los almohadones para incorporar”. En Rosario ya empezó a ver espacios para montar un taller propio a puertas cerradas con gente que la ayude, porque la idea es seguir tramando ideas.