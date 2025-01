Comunidad Fan sigue apostando por la radio y la tele: "La clave está en cómo armás el producto"

La palabra "streaming" está en boca de todos . La aparición de canales fuertes y con mucha inversión, como Luzu, Olga o Blender, masificaron una forma de comunicar que muchos hacen desde hace rato. Sin embargo, Jorge Apezteguia ("El Oso" para sus oyentes y amigos) p ara la pelota y advierte: "Sin lo analógico no podés. No influís".

En diálogo con La Capital , El Oso defendió a la radio y a la televisión, en tiempos donde todos se desesperan por aparecer en YouTube o Twitch . Si bien no niega la importancia de estas plataformas en la distribución de contenido, señaló que "la clave está en cómo uno arma un producto que se pueda distribuir tanto en lo analógico como en lo digital".

OSO Comunidad Fan 02.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"¿De qué sirven las últimas cámaras si el que me escucha está en un lugar al que no llegan bien los datos?", reflexionó. Aunque aclaró que esto no implica que uno quiera que "se vea y se escuche lo mejor posible". Lejos de hacer foco en el formato, Comunidad Fan prioriza cuál es el contenido que se comparte y busca constantemente pregnar en el interior del país y alejarse de la agenda porteñocentrista.