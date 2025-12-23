Así será el Hard Rock en la Bombonera que diseñaron arquitectos rosarinos
Así será el Hard Rock en la Bombonera que diseñaron arquitectos rosarinos

María Romero Acuña y Juan Manuel Araujo lideran desde Estudio Ara el diseño del nuevo espacio de sello internacional. Los detalles y renders del proyecto.

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

23 de diciembre 2025 · 10:16hs

Hace unos meses se conoció la noticia de que Hard Rock desembarcará en la Bombonera con un local exclusivo que acaba de entrar en obras y cuya inauguración está prevista entre abril y mayo de 2026. Un dato clave del anuncio es que el diseño del proyecto está a cargo de los arquitectos rosarinos María Romero Acuña y Juan Manuel Araujo, al frente de Estudio Ara Arquitectura, quienes desarrollan una propuesta que incluirá una tienda de rock en la planta baja y, en la planta alta, un bar con escenario para shows en vivo, más de 200 cubiertos y una experiencia pensada en diálogo con la historia y la identidad del club Boca Juniors.

En conversación con La Capital, los socios dieron detalles de cómo se verá el nuevo espacio, emblema de la firma internacional con locales en más de 74 países, entre cafés, casinos y hoteles. En este caso, la propuesta cobra una relevancia particular por su vínculo directo con el fútbol: estará ubicada en un sector del estadio con conexión directa al Museo de la Pasión Boquense e incorporará memorabilia del club. Piezas futbolísticas y objetos de colección convivirán con reliquias musicales, que son el sello distintivo de la marca Hard Rock, como trajes utilizados por artistas icónicos de este género.

Fiwind creó una solución concreta, simple y directa para el usuario que requiera consumir en el exterior.

Fintech rosarina soluciona la forma de pagar las vacaciones en el exterior

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin.

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Boca es una marca a nivel global y un punto de atracción turístico enorme en Buenos Aires. Los extranjeros que van a esa ciudad visitan Boca y pensamos que la marca vio un potencial para la atracción de este tipo de clientes, de golpe tener en la Bombonera este espacio resulta muy atractivo. Además, sucede que distintos estadios vienen integrándose con marcas gastronómicas, Estudiantes de la Plata lo tiene, River lo tiene, quizás la diferencia ahora es que es la primera vez que se instala una marca de tanto peso”, destacó Araujo a La Capital, mientras que Romero Acuña adelantó que están estudiando locaciones para dos nuevos cafés que la firma quiere abrir en el país, en el marco de un proceso de expansión y fuerte apuesta nacional.

81858044
Juan Manuel Araujo y Mar&iacute;a Romero Acu&ntilde;a, arquitectos y fundadores de Estudio ARA arquitectura.

Juan Manuel Araujo y María Romero Acuña, arquitectos y fundadores de Estudio ARA arquitectura.

Sinergia empresaria

La llegada de Estudio Ara al proyecto no fue casual. La relación con Hard Rock comenzó años atrás, cuando los arquitectos rosarinos trabajaban en el diseño de un local gastronómico de la marca Tostado en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza. Allí conocieron a un franquiciado de la marca que, tras ese primer trabajo, los convocó para una reforma del Hard Rock de Ezeiza. Ese antecedente les permitió ser avalados por la casa matriz en Estados Unidos y abrir el camino a nuevos proyectos para la firma en la región.

Con varios desarrollos previos para Hard Rock en su recorrido, la firma internacional recomendó a los arquitectos con otros franquiciados entre los que se encontraba el empresario que llevaba adelante las negociaciones con Boca Juniors. Este vínculo se terminó de sellar con la alianza para que los rosarinos diseñen y realicen el legajo ejecutivo del proyecto, aunque no la ejecución en sí misma, la cual está a cargo de un grupo de constructores y arquitectos externos.

Bombonera 2

“Desarrollamos mucho locales comerciales y entre las marcas gastronómicas trabajamos con Hard Rock, Patagonia, Tostado Café Club, Disfruty, Weiss, Gimme Shelter, heladería Smart, Lo de Tarpino y El Auténtico, aunque en Rosario hacemos más lo que es desarrollos inmobiliarios. Además, tenemos presencia en siete países: Brasil, con proyectos hoteleros; España, a través de flipping inmobiliario; y otros mercados como Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Chile y el Caribe. Esa trayectoria fue clave para llegar a un proyecto tan emblemático como el de la Bombonera”, señaló Romero Acuña.

Los socios se involucraron en la iniciativa edilicia hace un año y medio y destacaron que el proyecto se trabajó en conjunto con el equipo de arquitectos de Boca, con quienes fueron validando cada etapa del diseño. “Fueron muy accesibles al mostrarnos todo el lugar, en estar a disposición nuestra y a la hora de conseguir aprobación referidas a imagen y uso del espacio”, expresó Araujo.

Bombonera 3

Hard Rock Bombonera

El proyecto se desarrollará sobre una superficie total de 893 metros cuadrados y contará con un Rock Shop en la planta baja, donde se venderá ropa y objetos de la marca, más un bar en la planta alta, con capacidad para 271 cubiertos y un escenario para shows en vivo. El acceso será desde la calle, a través de la tienda, mientras que en el primer piso habrá una recepción que dará ingreso al salón principal. Según explicó Araujo, la propuesta apunta a aprovechar la fuerte convocatoria turística con la organización de eventos especiales, que incluirán cenas show y traslados en formato tour para el público visitante.

“Algo que nos preguntan mucho es si los trajes son reales y sí, son trajes que se alquilan para cada sucursal. De hecho, cuando se hace, por ejemplo, una mudanza no se pueden apagar los aires acondicionados porque los trajes tienen que quedar todo el tiempo con una temperatura adecuada, son reliquias. Todavía no se definieron los que van a estar en la Bombonera pero se están ultimando estos detalles”, indicó la arquitecta.

Bombonera 4

Los socios explicaron que la firma cuenta con un manual de marca que se aplica en cada uno de sus locales a nivel global. Si bien algunos aspectos deben adaptarse a las normativas de cada región, el diseño respeta lineamientos comunes en iluminación, organización del espacio, funcionamiento de la cocina y disposición del escenario para shows en vivo. Los estándares son extensos y detallan cada punto del proyecto, con especial énfasis en la calidad de los materiales, que pueden variar según la disponibilidad local pero deben ser nobles y durables, pensados para resistir el uso intensivo sin degradarse con el tiempo.

Todo el diseño se piensa en pos de la experiencia del cliente, que si está sentado lo haga en una mesa cómoda, con buena iluminación, que desde lo sonoro se acompañe, que la persona no tenga que gritar. Nos pusimos puntillosos con ciertos materiales como los que están en el revestimiento de la barra, fuimos juntos con los franquiciados a una casa que importaba materiales al momento de elegirlos”, sostuvo Araujo.

Bombonera 5

Los socios egresados de la Universidad Nacional de Rosario son muy optimistas con el desarrollo de la obra, que tiene varios meses por delante. Explicaron que en su agenda hay una serie de viajes a Buenos Aires programados para monitorear que las reformas respeten los lineamientos del diseño y poder interiorizarse con sus avances hasta que ocurra la inauguración formal. No es sencillo contar con su presencia en este tipo de eventos por la cantidad de locales comerciales con los que trabajan mes a mes, aunque aseguraron que el estreno del nuevo Hard Rock no se lo quieren a perder.

Según los socios, el hecho de trabajar con el software Revit y la metodología de trabajo BIM, que se usa a nivel internacional en distintos países, les permite hablar un mismo lenguaje y poder ofrecer sus servicios y crecer en el exterior. “Siempre decimos que Estudio ARA no tiene techo, queremos terminar el 2026 redoblando la apuesta. Nos queda abrir una oficina afuera”, aseguró la dupla que hoy tiene sus oficinas sobre calle Catamarca al 1100 y un equipo de veinte arquitectos trabajando de forma directa.

Bombonera 6
arquitectos Hard Rock Bombonera Boca Fútbol

