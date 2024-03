Claves para la seguridad y educación vial de los niños desde temprana edad

La protección es un tema que no solo concierne a los adultos, sino también a los más pequeños. Es fundamental educar a los chicos sobre las normas de tránsito y la importancia de ser precavidos en las calles para prevenir cualquier tipo de accidente.

Es importante que los padres supervisen y enseñen a los niños a cruzar las veredas de forma segura. También a respetar las normas de tránsito. Mucho más a no distraerse con dispositivos electrónicos mientras caminan por la calle, y a ser conscientes de su entorno en todo momento. Otros puntos a destacar es que también deben ser conscientes de la importancia de usar siempre el cinturón de seguridad cuando van en un vehículo. O de no distraer al conductor. Tampoco deben jugar en el auto como además no tienen que salir corriendo o abrir la puerta mientras el coche está en movimiento. La educación vial a temprana es muy importante en estos tiempos donde todo el mundo está pasado de revoluciones.