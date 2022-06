Los tres adolescentes acusados del crimen del turista en Mar del Plata apuntan a otro sospechoso

Por su parte, Luis, el padre de la víctima, Martín Mora Negretti (30), dijo esta mañana que los agresores no se encontraban alcoholizados ni drogados, por lo que estaban "muy conscientes" de sus actos.

Los restos de Martín, quien era oriundo de Mar del Plata pero residía hacía dos años en el Gran Buenos Aires donde trabajaba para una entidad bancaria, fueron velados desde esta madrugada en la cochería Roldán, situada en la avenida Luro 4036.

"A mi hijo lo mataron peor que a un perro. Mi hijo salió a festejar su cumpleaños (cumplió treinta el sábado) y volvía con su novia, su amigo y la novia de su amigo, y bajaron estas lacras y lo mataron a puñaladas", indicó Luis en la puerta en la puerta de la sala velatoria.

"Quiero que se haga justicia y que todos estas lacras la paguen, ya se sabe que no estaban drogados ni alcoholizados, es decir, que estaban muy conscientes de lo que hicieron, no pueden salir libres. Las leyes deben de cambiar para que estas lacras no queden libres", afirmó el hombre que tiene otros tres hijos que residen en Mar del Plata, al igual que su esposa.

El resultado de la autopsia de Mora Negretti

El fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil marplatense informó que la autopsia arrojó que Martín "murió por una herida de arma blanca de gran tamaño a la altura de la clavícula, que lesionó una arteria que va directo a los pulmones, lo que causó un derrame interno, por lo que no llegó a ser intervenido quirúrgicamente".

"Además de la herida mortal, el cuerpo presentaba otros cinco cortes más", indicó el fiscal, y agregó que hasta el momento se secuestró "solo un arma blanca, la cual está siendo analizada por los peritos y, a su vez, se sigue buscando otra cuchilla o cuchillo".

Para el fiscal, "todo indica que en el hecho se habrían utilizado más elementos punzo cortantes, además del secuestrado".

Los acusados no estaban alcoholizados

Asimismo, el instructor judicial confirmó que los tres adolescentes imputados, dos de 13 años y el restante de 15, "no estaban alcoholizados ni bajo los efectos de estupefacientes".

"A los tres menores se les tomó declaración como imputados de homicidio y homicidio en grado de tentativa (por las heridas sufridas por el amigo que acompañaba a Martín), luego que tuvieron contacto con su defensor oficial y lo único que les puedo decir es que dieron una explicación de declaración exculpatoria y pusieron en escena a otra persona de sexo masculino que pertenecía al grupo de ellos", señaló el fiscal.

Yáñez Urrutia detalló que "los menores reconocen haber estado en el lugar, pero negaron haber asesinado a Negretti" y que luego de tomarles declaración dispuso que fueran trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y sometidos a una serie de peritajes psicológicos y psiquiátricos.

Respecto de Bruno Valle, el amigo herido en el mismo hecho, el fiscal contó que sufrió una lesión leve y que tras ser asistido por los médicos fue dado de alta.

A su vez, Yáñez Urrutia le tomó declaración a Valle, la novia de éste y la pareja de Martín, quienes señalaron que los agresores fueron dos, mientras que Marilyn González (23), también detenida, y uno de los menores permanecieron observando el ataque.

Además, una fuente de la investigación precisó que las dos testigos señalaron a uno de los tres adolescentes apresados, y que se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a cada uno de los que estuvieron presentes en la escena del crimen e identificar a todos los autores del ataque.

Guillermo Montenegro apuntó al régimen penal juvenil tras el crimen de Mora Negretti

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, minutos antes de comenzar el acto oficial por el Día de la Bandera en esa ciudad sostuvo "hay que discutir no solo la edad de los menores, sino el régimen penal juvenil".

"La sociedad está viviendo una situación de violencia inusitada", indicó el mandatario comunal y consideró "hay que generar una discusión sobre el régimen penal juvenil".

Para Montenegro, quien asistió al velatorio alrededor de las 13.20, el crimen de Martín "no tiene explicación, es algo absurdo".

"Uno se pregunta quiénes eran los que tenían que cuidar de esos menores y pensar también en la responsabilidad que tienen esos mayores sobre los menores", añadió.

El crimen de Mora Negretti

El crimen ocurrió en las calles Sarmiento y Rawson, cerca de los tribunales marplatenses, donde Martín y su amigo Bruno caminaban junto a sus respectivas parejas.

En ese momento, observaron que desde un departamento ubicado en un séptimo piso arrojaban bolsas con agua, lo que género una discusión en la que una joven y otros tres adolescentes salieron a la calle y agredieron a los dos amigos.

A raíz del ataque, Mora Negretti, quien había ido a pasar el fin de semana largo, su cumpleaños y el Día del Padre junto a su familia en Mar del Plata, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de esa ciudad en el que falleció poco después.

Mientras que personal de la comisaría 9ª marplatense detuvo a la joven de 23 años y a los tres adolescentes menores, quienes por su edad son inimputables.

En la investigación también interviene el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Mar del Plata, quien imputó a la mujer del robo de los celulares de las parejas de Martín y su amigo.