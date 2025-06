Lisandro Cavatorta: "Cuando yo estaba denunciando a los narcos, ¿dónde estaban los otros candidatos?"

A pocos días de la elección de concejales en Rosario, el actual edil y candidato a renovar su banca, Lisandro Cavatorta, salió al cruce de quienes “descubrieron los problemas de la ciudad desde un estudio de televisión o siguiendo indicaciones de Buenos Aires”. En particular, apuntó contra el postulante de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart: “Vos lo ves y se nota que está leyendo o que le dicen lo que tiene que decir. No tengo nada personal contra Juan Pedro, pero nuestros representantes no pueden repetir un libreto escrito en Buenos Aires”, afirmó.