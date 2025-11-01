La Capital | La Región | Ybarlucea

Ybarlucea: jornada de la Defensoría del Pueblo sobre derechos

Este martes, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe desarrollará una jornada de trabajo en la localidad de Ybarlucea, con el objetivo de acercar el organismo a la comunidad y fortalecer la articulación con instituciones locales

1 de noviembre 2025 · 10:00hs
Este martes, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe desarrollará una jornada de trabajo en la localidad de Ybarlucea, con el objetivo de acercar el organismo a la comunidad y fortalecer la articulación con instituciones locales.

Durante la mañana, de 9 a 12.30, funcionará una Oficina Móvil en el exterior del Punto Digital, donde vecinas y vecinos podrán recibir atención, asesoramiento e información sobre servicios públicos, consumo, estafas, salud, conflictos vecinales, vivienda y violencia de género, entre otros temas.

Charla sobre "Buen trato y derechos en la vejez"

A las 10, en el Microcine del Punto Digital, se realizará una charla destinada a personas mayores titulada “Buen trato y derechos en la vejez”, organizada por el Observatorio de Personas Mayores del Centro de Asistencia a la Víctima – Defensoría del Pueblo.

Expondrán Nicolás Sarjanovic, Juan Carlos Perretta y María Laura Pesoa.

La jornada contará con la presencia del presidente comunal de Ybarlucea, Jorge Masson; Arístides Lasarte, Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe; Erika Gonnet, Defensora del Pueblo Adjunta Zona Sur; Juan Cruz Giménez, Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe; y Sebastián Cassale, asesor de Gabinete de la Defensoría del Pueblo.

Relevarán situaciones de niños, niñas y adolescentes

Además, a las 10.30, las autoridades realizarán una visita institucional al Samco Ybarlucea, y a las 11, un encuentro de diagnóstico local en el Punto Violeta junto a equipos de educación, salud y área social, para relevar situaciones y fortalecer la red local de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Entre los objetivos de la jornada se destacan: acercar la Defensoría del Pueblo a la comunidad de Ibarlucea, garantizando el acceso a información, orientación y asesoramiento; promover la concientización sobre los derechos de las personas mayores y el buen trato en la vejez; fortalecer la articulación entre la Defensoría y las instituciones locales, y relevar necesidades y problemáticas del territorio para el diseño de futuras acciones conjuntas.

