Sofía Galnares: "Me encontré con una Cámara de Diputados que no tuvo pausa"

Me encontré con una Cámara de Diputados que no tuvo pausa. Me daba intriga la diputación respecto de qué nivel de acción tendría, porque soy muy inquieta. Y la verdad es que no paró. Además, estuvo a la altura de los debates del momento, porque afrontamos discusiones difíciles como las tres reformas, las leyes de seguridad y el Servicio Penitenciario.