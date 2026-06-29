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Qué pasó en Carcarañá: la final de la Liga Cañadense terminó con un policía con muerte cerebral

El agente de 33 años permanece internado en el Heca desde el domingo, cuando sufrió una grave lesión en la cabeza durante una gresca en Carcarañá

29 de junio 2026 · 09:26hs
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Graves incidentes en Carcarañá 

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Graves incidentes en Carcarañá 

La violencia volvió a golpear al fútbol santafesino. Lo que comenzó como la final de la Liga Cañadense terminó con un saldo dramático. Un policía de 33 años sufrió una gravísima lesión en la cabeza durante los disturbios registrados al finalizar el partido entre Cremería y Sportivo Las Parejas y, horas más tarde, los médicos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) confirmaron que presenta muerte cerebral.

El caso conmocionó a la región y abrió una investigación judicial para determinar cómo se produjo la agresión y quiénes fueron los responsables de los incidentes.

Cómo fueron los hechos

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el Club Atlético Carcarañá, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense. Una vez terminado el encuentro, que consagró campeón a Sportivo Las Parejas, se desataron graves incidentes dentro del predio.

En medio de la gresca intervino personal policial que prestaba servicio de seguridad. Según la reconstrucción inicial, el efectivo Damián L., integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, recibió el impacto de un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios.

>> Leer más: Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Como consecuencia del golpe perdió la estabilidad y cayó contra una estructura metálica. La combinación de ambos impactos le provocó una severa lesión en la región occipital del cráneo.

El traslado al Heca

Debido a la gravedad del cuadro, el policía fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en Rosario.

El ingreso al centro de salud se realizó con custodia y acompañamiento de móviles de la Unidad Regional XVII para agilizar el traslado.

Al llegar al Heca, el paciente fue intubado e internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Sin embargo, durante las horas siguientes su estado empeoró y finalmente los médicos diagnosticaron muerte cerebral, un cuadro considerado irreversible.

Qué investiga la Justicia

La investigación busca establecer con precisión cómo se desarrollaron los incidentes y determinar quién arrojó el objeto que impactó sobre el efectivo policial.

En las primeras horas de la pesquisa se informó que había cuatro personas demoradas, mientras la Fiscalía analizaba registros fílmicos, testimonios y otros elementos de prueba para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

>> Leer más: Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

La evolución médica del policía también podría tener consecuencias sobre la calificación penal de la causa, de acuerdo con las decisiones que adopten la Justicia y los profesionales de la salud.

Un nuevo episodio de violencia en el fútbol

El caso volvió a poner en discusión los hechos de violencia que periódicamente se registran en el fútbol regional, especialmente en encuentros de alta convocatoria.

Aunque la investigación continúa en marcha y todavía resta determinar responsabilidades individuales, el episodio dejó nuevamente expuesta la problemática de los disturbios posteriores a los partidos y el riesgo que enfrentan tanto los asistentes como el personal encargado de los operativos de seguridad.

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