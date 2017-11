Fabrina Donato

La Capital

El salón del Sindicato Aceitero de Timbúes congregó a funcionarios nacionales y regionales con el fin de plantear estrategias para la llegada del cereal a los puertos del cordón industrial. Se propuso desde el sector local una nueva alternativa a las ya estudiadas que pretende quitar el paso de la carga en las ciudades y trasladarlas a la zona rural.

Luego de varias reuniones en el Ministerio de Transporte de la Nación, finalmente se presentó con el gerente de Relaciones Institucionales del Belgrano Cargas, la propuesta llamada "Timbúes 2050". Amaro González, el jefe comunal de la localidad, describió el encuentro como "histórico".

Luego, añadió: "Estamos reunidos todos los actores que nos toca representar a los vecinos de la región, los funcionarios que toman la decisión para hacer las obras, también hemos hablado con quiénes van a invertir en este proyecto. Pero hay que destacar la política del gobierno nacional para el crecimiento de todas las regiones de nuestra querida patria".

La solución para el problema estructural de la llegada de la producción agraria a los puertos viene elaborándose desde hace años. Cierto es que pese a los innumerables proyectos ninguno logró convertirse en realidad. Ante el panorama, González se mostró confiado en la nueva iniciativa: "El plan Circunvalar fue un deseo desde hace muchos años que se va modificando con el crecimiento de las localidades, un crecimiento demográfico y urbanístico de cada uno de los distritos que permite que se vaya permanentemente evaluando una nueva alternativa. Hoy estamos presentado un Circunvalar alternativo, que tiene que ver con tratar de mejorar la calidad de vida a la gente de nuestra región: los que estamos a la vera de la vía y la ruta nacional 11".

Luego culminó: "El proyecto propone quitar el tren de cargas desde Granadero Baigorria hasta Timbúes, pero lo hacemos pasar por Aldao y Andino, así que ahí también debería haber una pequeña Circunvalación, que es muy leve. Esa sería la modificación que tendríamos que agregarle al proyecto. Pero veremos qué es lo posible técnicamente".

"Es urgente"

El gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación del Belgrano Cargas y Logística, Carlos Funes, fue quien recibió las inquietudes de los referentes regionales. Luego, en diálogo con LaCapital afirmó: "El tren es fundamental para el desarrollo de la economía del interior sobre todo de los que están lejos del puerto. Cuando pensamos en el norte argentino a 1.600 kilómetros, yo soy tucumano y conozco muy bien la región, es evidente que hay mucho que no se desarrolla porque se está esperando tener un acceso por lo menos viable económicamente a los puertos".

Además, fue cauto a la hora de plantear la decisión final: "Estamos escuchando a todos. Sabemos y entendemos la problemática de las ciudades". Pero reconoció: "La consultoría va a estar definida en las próximas semanas, la traza antes de fin de año, por lo menos la inicial a expropiar para hacer los accesos a puertos. Y la obra tiene comienzo para fin de año".

Sobre las dudas de la viabilidad de las obras, Funes fue contundente: "La obra se va a hacer. Hay más de 1.600 millones de dólares invertidos en infraestructura sólo en el Belgrano en trocha angosta. Además de la ancha en los próximos años. Hay que resolver el acceso a puertos urgente, pero aún no hay nada definido".

"No somos escuchados"

Por su parte, el intendente de Puerto San Martín, Carlos De Grandis fue quien se mostró más reticente a la alternativa de acceso al Cordón: "El proyecto de Timbúes es el que venimos trabajando; es el que nos interesa. Tenemos ciudades de muchos años de vida industrial creciendo desordenadamente, e hizo que los ferrocarriles también crecieran desordenadamente. Ante esta posibilidad de una inversión enorme de más de 1. 500 kilómetros de vías del Belgrano Cargas, vimos con mucho interés la alternativa que ofrece Timbúes como una posibilidad de llegar por la zona industrial hasta Puerto San Martín".

Y aclaró: "No sacaríamos las vías, pero no las usarían más para cereal en el centro de las ciudades. Hallamos una resistencia de las empresas por la inversión que hay que hacer". Luego se proyectó un tren metropolitano que circule por esa traza. De Grandis enfatizó: "No estamos siendo escuchados porque se sigue hablando de un mismo proyecto inicial o que sea sólo hasta Timbúes y no vemos que se estudie el tramo a Puerto. Por lo menos me quedó tranquilo que nos interesamos, concurrimos a todas las reuniones, y lo planteo".