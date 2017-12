En diálogo con La Capital, la profesional comentó que "oficialmente no hay una cifra precisa de heridos porque desde la empresa no nos dejan acceder a la zona del siniestro porque la escena no es segura. De hecho hay una gran cantidad de ambulancias esperando. Sí puedo decir que cuatro personas con quemaduras ya fueron derivados al sanatorio Británico y estamos atentos a su evolución". POsteriormente se agregaron otros cuatro con quemaduras de diversa consideración.



Por otra parte, Figueroa comentó que "en el lugar se desplegó un gran operativo del área de salud pero por el momento se hace difícil tener cifras precisas de la cantidad de heridos porque el incendio estaba en vías de controlarse. Recién allí habrá más precisiones".

La coordinadora del Nodo Rosario de la subsecretaría de Emergencia y Traslado del ministerio de Salud provincial, María José Figueroa, confirmó que al menos nueve personas con quemaduras de diversa consideración fueron trasladados al sanatorio Británico de Rosario derivados desde Puerto San Martín, donde una explosión en la exNidera provocó por lo menos 17 heridos.