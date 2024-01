Melincué: qué hay detrás de la inesperada renuncia de Silvio Garbolino como titular comunal

En Melincué nadie habla de otra cosa que no sea la renuncia del ahora ex presidente comunal Silvio Garbolino (UCR). Es que en las elecciones de 2023, Silvio Garbolino (1054 votos), fue reelecto con un contundente respaldo de los vecinos y triplicó en votos a su ocasional rival Adrián Guida (349 votos), quien había sido el tesorero de la comuna. La explicación por parte de Garbolino es por la crisis económica en general y también por el hecho que no quería hacer un ajuste necesario y dejar a decenas de familias en la calle además de una cuestión de salud preocupante.