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Luis Palacios: Cristina Villarreal y la historia de correr detrás de un sueño

Cada carrera representa horas de entrenamiento, esfuerzo, constancia y orgullo de representar a su pueblo natal. De esta forma la corredora, hace camino al andar

8 de octubre 2026 · 17:38hs
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Cristina lleva consigo el nombre de Luis Palacios

Cristina lleva consigo el nombre de Luis Palacios, una localidad que sigue de cerca sus competencias y celebra cada uno de sus avances.
Luis Palacios: Cristina Villarreal y la historia de correr detrás de un sueño

Luis Palacios: Cristina Villarreal y la historia de correr detrás de un sueño

Luis Palacios: Cristina Villarreal y la historia de correr detrás de un sueño

Hay logros que se miden en tiempos y posiciones. Y hay otros que cuentan una historia mucho más grande. Detrás de cada carrera de Cristina Villarreal hay entrenamiento, esfuerzo, constancia y el orgullo de representar al lugar donde creció: Luis Palacios.

La joven deportista viene construyendo un camino destacado dentro del atletismo santafesino y nacional. Su presente la encuentra compitiendo entre las mejores de su categoría y llevando el nombre de su pueblo a cada competencia.

Un sueño que crece

Uno de sus últimos grandes resultados llegó en el 59º Campeonato Nacional U18, disputado en Venado Tuerto, donde representó a la provincia de Santa Fe en la prueba de 3000 metros.

Cristina cruzó la meta con un tiempo de 10’ 39”.26 y consiguió el subcampeonato nacional U18, un resultado detrás del cual hay muchas horas de preparación, entrenamiento y dedicación. La medalla se suma a un recorrido que viene construyendo paso a paso, competencia tras competencia.

Entre sus antecedentes se encuentra también el primer puesto obtenido en la primera edición de la Copa Santa Fe, otro resultado que marcó su crecimiento dentro de la disciplina. Correr desde un pueblo.

Detrás de cada resultado existe una historia que no siempre aparece en las clasificaciones.

La preparación

Entrenar, viajar y competir requiere compromiso y organización. Hacerlo desde una pequeña localidad implica, además, recorrer kilómetros y compatibilizar la vida cotidiana con las exigencias de una preparación deportiva cada vez más competitiva. En ese camino, Cristina lleva consigo el nombre de Luis Palacios, una localidad que sigue de cerca sus competencias y celebra cada uno de sus avances.

Su historia también habla de las posibilidades que se abren cuando el talento encuentra constancia y dedicación. De empezar a correr, proponerse nuevas metas y descubrir, carrera tras carrera, hasta dónde se puede llegar.

El subcampeonato nacional representa un nuevo paso en ese recorrido. Todavía le quedan entrenamientos, carreras y muchos kilómetros por delante. Mientras continúa bajando tiempos y buscando nuevos desafíos, la joven atleta ya se ganó un lugar entre las promesas del atletismo.

>>Leer más: Más de 3.000 corredores coparon la ribera de Rosario en una nueva edición de Puerto Norte Run

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