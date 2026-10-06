Más de 3.000 corredores coparon la ribera de Rosario en una nueva edición de Puerto Norte Run

La multitudinaria competencia reunió a más de 3.000 participantes. El circuito cuenta con certificación internacional y ofreció además recorridos complementarios de 10 y 4 kilómetros

Rosario vivió una auténtica fiesta del atletismo este domingo con la realización de la Puerto Norte Run , un evento que convocó a más de 3.000 corredores de todo el país . La largada se llevó a cabo a las 8 desde el tradicional Barquito de Papel , con un trazado que recorrió distintos sectores de la ribera del Paraná .

A la hora de alentar desde las vallas, el ingenio rosarino y la figura de Lionel Messi fueron los protagonistas indiscutidos. En el denominado kilómetro Messi , un espacio de la competencia impulsado por la marca Michelob Ultra , el público apeló a la perseverancia del capitán de la selección argentina para empujar a los competidores. “Si Messi pudo en la final contra los franceses, vos podés”, le gritaban a los participantes para levantarles el ánimo. Otros asistentes, en cambio, eligieron métodos menos convencionales y más humorísticos para acelerar el paso de sus conocidos, como una espectadora que sostenía un cartel con una divertida amenaza: “¡Corré que dejaste el celu desbloqueado!”.

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La recompensa después de cruzar la meta

El esfuerzo y el sacrificio exigidos por la carrera encontraron su merecida recompensa en la llegada. Como toda gran jornada deportiva, la motivación se celebra y el disfrute no se resigna, sino que es una parte fundamental de la experiencia. Tras cruzar el arco final, los competidores pudieron coronar la mañana del domingo compartiendo una Michelob Ultra helada. Fue el momento ideal para festejar el objetivo cumplido y repasar las anécdotas del trayecto junto a sus seres queridos.

El plato fuerte de la jornada fue la media maratón, que tuvo como grandes ganadores al maratonista olímpico Luis Molina y a la destacada atleta entrerriana Joa Navarrete. En la rama masculina, Molina se impuso con una marca de 1 hora, 8 minutos y 54 segundos. El podio lo completaron Juan Carlos Luqui con 1 hora y 9 minutos, José Zabala con 1 hora, 9 minutos y 55 segundos, Maximiliano Farias con 1 hora, 10 minutos y 2 segundos y Juan Ignacio Toledo con 1 hora, 10 minutos y 18 segundos.

Puerto Norte Run: un circuito rápido y certificado internacionalmente

El circuito propuesto por la organización se destaca por ser uno de los más rápidos y planos del país, con apenas dos retomes en la distancia principal. Estas características lo vuelven sumamente atractivo para los deportistas que buscan mejorar sus tiempos. La prueba cuenta además con la certificación internacional de World Athletics y Distance Races Grado B.

Más allá de la prueba principal exclusiva para mayores de 18 años, la propuesta contempló distancias complementarias para distintos niveles de preparación física. Se disputaron recorridos de 10 kilómetros para mayores de 16 años y 4 kilómetros para mayores de 14 años.

Durante el evento deportivo, la marca Michelob Ultra (patrocinador oficial de la carrera y de Lionel Messi) llevó a cabo un homenaje al astro rosarino. En su espacio de activación se proyectó el emotivo video que la firma le dedicó recientemente por sus más de veinte años de trayectoria, sumándose de esta manera al clima de reconocimiento que atraviesa la ciudad ante la inminente despedida del jugador de la selección argentina.

Reconocimientos durante la Puerto Norte Run en Rosario

La jornada también tuvo su espacio para la emoción y los reconocimientos. La organización distinguió a la atleta Victoria Olives y a su entrenador Cristian Crobat por la destacada participación que tuvieron en los Juegos Suramericanos. De igual manera, se resaltó la labor de los jueces de Arda (Asociación Rosarina de Atletismo) por su notable desempeño en el mismo certamen internacional.

La animación y conducción de esta convocante carrera estuvieron a cargo de Leo Farhat junto a presentadores locales, quienes se encargaron de ponerle voz al masivo evento que se consolida año a año en el calendario deportivo de la ciudad.