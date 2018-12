Los padres de Francesco, el nene de cuatro años que el jueves pasado murió ahogado en una pileta de Villa Gobernador Gálvez, ayer junto a un grupo de vecinos y amigos reclamaron justicia en la puerta del Polideportivo de la Cooperativa Integral, donde ocurrió la tragedia. Exigieron que se investigue el caso "para que haya responsables".

Edith y Gastón pidieron justicia por la muerte de su hijo, quien cayó al natatorio y perdió la vida, mientras integraba un contingente de chicos que participaba de la colonia de vacaciones.

Acompañados por familiares y amigos, los padres pidieron que los responsables paguen por lo que pasó con su hijo. "No me refiero a cuestiones económicas, me refiero a que las personas que tenían que estar a cargo de mi hijo sientan el peso de la Justicia", explicó el padre.

Gastón recordó el momento en que lo llamaron desde la colonia. "Voy pensando que era un accidente menor, y cuando llego me dicen «tranquilo papá, lo estamos reanimando, hubo un accidente», y yo ya desde ese momento a hoy no tengo más capacidad de razonamiento alguno", relató acongojado.

"Cuando llegué estaban tratando de reanimarlo, mi nene con la panza hinchada llena de agua y hecho caca, eso quiere decir que estuvo mucho tiempo en el agua, nadie cuidó a Francesco", describió.

Gastón reclamó que no se hayan dado cuenta antes que el pequeño faltaba. "Lo buscaron en todos lados menos donde deberían haberlo buscado en primer momento que era donde estaba el peligro, era en la pileta, y cuando fueron era tarde", exclamó.

"¿Dónde estaba el bañero, la coordinadora, la profesora? Llevé a mi hijo a ese lugar, pagué, pensé que era seguro, que iban a cuidar a mi hijo y me equivoqué, no tengo respuesta de nada. Vamos a ver qué sucede tras la autopsia, desconocemos totalmente cómo fue", reclamó.

En tanto Edith, reveló que "no hay vallado de la pileta chiquita a la honda, la pregunta es dónde estaba el bañero que no vio que Francesco se cayó, no sabemos qué pasó". Además, manifestó que si bien en un primer momento le aseguraron que había sido atendido por profesionales, no habría sido así. "Los médicos me contaron que cuando llegaron ya estaba muerto y no había nada para hacer", afirmó. "Les pido a todos los ciudadanos de Gálvez que tengan chicos, que no los manden a esa pileta porque no está en condiciones", señaló.

"No nos dijeron nada, no nos explicaron nada", confió el papá, y añadió que "el responsable de la cooperativa nos dijo que iba a estar a disposición, pero nada más. Yo estoy acá para que me escuchen la fiscal y el juez, que esto se esclarezca y que alguien pague por lo que le pasó a mi hijo", aclaró el hombre, y agregó que "nos dijeron que el servicio de la colonia de vacaciones está tercerizado".