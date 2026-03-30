Ataque a tiros en una escuela de San Cristóbal: qué dice la fiscalía sobre el caso El fiscal regional de la 5ª circunscripción, Carlos Vottero, participó de la conferencia de prensa de las autoridades de Santa Fe y explicó cómo avanza la investigación 30 de marzo 2026 · 14:26hs

Carlos Vottero, el fiscal regional de la 5ª circunscripción, habló sobre el conmociante caso de San Cristóbal

El ataque a tiros en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal encendió las alarmas en la Justicia y el gobierno de Santa Fe. El violento episodio, donde un alumno de 15 años mató a otro de 13 e hirió a ocho más, derivó en un abordaje interministerial ante “un hecho tan conmocionarte”, dijo Carlos Vottero, el fiscal regional de la 5ª circunscripción.

La investigación, confió Vottero, está a cargo de la fiscal de Rafaela y San Cristóbal, Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal de San Cristóbal, Mauricio Espinoza. El trágico y violento hecho “generó la inmediata reacción del Ministerio Público de la Acusación”, aseguró Vottero.

El fiscal regional aclaró que la investigación se lleva adelante con el hermetismo de todos los casos, pero “en un hecho donde la víctima y el victimario son menores de edad, la reserva va a jugar un rol fundamental”. Además, apuntó que el Ministerio Público de la Acusación lleva adelante esta tarea en coordinación con los Ministerios de Justicia y Seguridad, Educación y Desarrollo Humano.

Pormenores de la investigación en San Cristóbal Vottero remarcó que tanto las víctimas “como las familias de las víctimas” están en contacto con el Ministerio Público de la Acusación. Mientras tanto, los fiscales dan los primeros pasos en la investigación para determinar los pormenores del trágico episodio, que dejó un fallecido, Ian de 13 años, y ocho heridos.

Por otro lado, mientras se van conociendo detalles de la agresión, la incógnita está en dónde consiguió el adolescente de 15 años la escopeta que utilizó en el ataque. “No es una situación muy simple determinar, en ningún caso, de dónde el autor del hecho obtuvo el arma. En este caso, nos resulta imposible tener esa información a tan pocas horas del hecho”, explicó Vottero. Por último, se desentendió de los trascendidos y se mostró prudente ante el avance de la investigación: “No vamos a decir cosas simplemente por decir, necesitamos certezas”.