Un chico de 12 años, que era buscado desde el miércoles pasado tras retirarse de la escuela, fue hallado asesinado de 30 puñaladas en un descampado de la localidad de Recreo, en el norte de la provincia.

El cuerpo de Diego Román, quien jugaba en las divisiones del Club Central Social Oeste, fue hallado durante un rastrillaje conjunto realizado por personal de bomberos, policía y la Guardia Urbana.

En el lugar, el médico policial constató que el pequeño estaba desnudo y presentaba numerosas heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. También que la muerte se había registrado entre 12 y 24 horas antes del hallazgo del cadáver.

El fiscal de Homicidios, Andrés Marchi, que ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que se le practique la autopsia, deslizó que, por lo que se desprende de los primeros indicios, se presume que el crimen no fue cometido en el lugar.

La desaparición del pequeño fue denunciada por su padre en la comisaría 16ª de Recreo, cuando no volvió de la escuela en el horario que lo hacía habitualmente. De inmediato, la policía inició las tareas investigativas para dar con el paradero del niño.

Román asistía a la escuela 3338 Com Caia, bilingüe con centro en la comunidad mocoví, en el turno matutino. No faltaba nunca a clases y el miércoles, el día de su desaparición, fue a la escuela, asistió al comedor y se retiró. No se supo más de él.

Tras una intensa búsqueda, el cuerpo del chico fue encontrado en un campo de la zona rural de Recreo. El hallazgo causó profunda consternación entre los pobladores del lugar que conocían y querían al pequeño. Ahora se trabaja para dar con el autor del homicidio.