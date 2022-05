En Australia, hallan a un buzo muerto y 50 kilos de cocaína en un buque que salió de San Lorenzo

También precisaron otro buzo de origen brasileño quedó detenido e involucrado a la investigación en curso y que tenía intenciones de seguir viaje hacia Singapur.

Inmediatamente, conforme a la publicación del medio australiano, personal portuario llamó de inmediato a la policía local tras divisar ese mismo lunes por la mañana a un buzo en estado inconsciente en la costa, lindero a las amarras del barco cerealero.

Mientras el buzo fue declarado muerto pese a los intentos por reanimarlo, en el lugar la policía notó que el cuerpo pertenecía a un ciudadano extranjero, quien estaba ataviado con traje de neoprene y ostentaba un equipo de boceo de alta tecnología que suelen utilizar los buzos más experimentados.

Lo más llamativo, y que dio curso a una profunda investigación, es que hasta el momento se secuestraron de la escena 50 kilos de cocaína valuados en U$S 13,8 millones estadounidenses. No obstante, de acuerdo a la información suministrada por el portal local, se estima que esa cifra podría alcanzar un total de U$S 70 millones de esa sustancia, la cual se investiga el origen y si efectivamente se encontraba dentro del barco.

El hallazgo del buzo y la cocaína

El pasado lunes los buzos requisaron todo el perímetro de la embarcación de 656 pies para intentar busca una compuerta que permita divisar si hay más cantidad de cocaína. También volvieron a abordar el navío para entrevistar a la tripulación en pos de dilucidar si el hallazgo encuadra en una causa de narcotráfico.

Según el portal oceanicinsight.com, dos botes pequeños botes se acercaron al buque cerealero la noche previa al hallazgo del cuerpo y el contenido de cocaína, por eso la presunción de que se trató de un intento por recolectar la sustancia envuelta en paquetes amarillos.

“Evidentemente hay más personas involucradas que el hombre muerto”, dijo el superintendente de la policía de Nueva Gales del Sur, Rob Critchlow. También se desconocen las causas de muerte del buzo y el posterior abandono.

El martes, se planeó que los buzos de la policía regresaran al barco para inspeccionar más el casco. Mientras tanto, la policía está examinando las tiendas de buceo locales y solicitando la ayuda del público para localizar a cualquier persona que haya comprado este equipo de conducción avanzado en los últimos días. Una revisión de las bases de datos de la policía no arrojó resultados en la identificación de los fallecidos.