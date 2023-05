El músico Guillermo Benítez lanzará su primer álbum en María Juana

“La idea de este proyecto surgió durante la pandemia. Creo que el encierro me dio la posibilidad de poner la cabeza en otro lado y allí salieron cinco de los nueve temas que tiene el disco” , expresó el joven músico, en relación a lo que será el lanzamiento de su primer trabajo discográfico.

“En la música estoy acompañado por Julián Acuña y Pablo Romero. Luego de escribir las letras hice una preproducción en mi casa junto a unos amigos de San Francisco, que me ayudaron a armar las maquetas y así fue tomando forma este proyecto que se llama ‘Raíces’”, contó

“A pesar de vivir en la misma provincia, quienes residimos en esta zona no tenemos los mismos recursos para escribir una poesía o la letra de una canción que quienes viven en grandes ciudades u otras regiones. No tenemos el río que nos inspire, ni los edificios. Acá tenemos campo, somos llanura y a eso apunto. A contar cómo son nuestros paisajes y los personajes que por aquí habitan”, explicó Guillermo.

“Es un material conceptual que presentaré ante la gente de la zona para que lo escuche y se apropie de él porque es suyo y habla de estos lugares. Cuando tuve la posibilidad de presentarme en el programa ‘La Voz Argentina’, a pesar de que ya vivía en San Francisco no dije que era de ahí, sino que soy de María Juana y ese sentido de pertenencia lo plasmé en el disco y quiero que todos lo disfruten”, precisó.

El disco fue producción de Jesús Domínguez, quien también participa como músico. David Luna lo acompaña en teclados, Emanuel Strada en bajo; Julián Acuña en guitarra (compuso la música de algunos temas); Santi Aguilera en batería y Diego Vivas en percusión.

La apertura de la presentación estará a cargo de Guillermo Stratta. “Guille fue un compañero de ‘Canto Rodado’, fue parte de ‘Los cuatro de Salta’ y ahora es cantante en GPS.

El espectáculo será en clave de recital y pronto estarán disponible en formato de pendrive y en los canales de Youtube y en Spotify. “Hay algunos temas que tienen videoclip”, adelantó el músico.

“Era un sueño personal poder plasmar mis temas en un disco y estoy a punto de concretarlo”, se entusiasmó.

Compromiso social

Las canciones de Guillermo abarcan muchos aspectos, algunas describen lugares, otras personajes, pero hay una en particular que es un llamado de atención, una protesta contra una problemática real y actual que viven los pueblos rurales y es referida a las consecuencias sobre la salud de las personas que provoca el actual modelo agroindustrial basado en el uso de venenos para tratar los cultivos transgénicos.

“Traté de abordar diferentes temas para retratar lo que somos, no sólo los paisajes y las personas sino también las problemáticas que aquí se viven. El tema de las fumigaciones en toda esta zona es algo que se tiene que solucionar, que tiene que cambiar porque tenemos tasas de mortalidad altísimas y también una circunstancia que me tocó vivir de cerca. Por eso quise comprometerme con esa realidad y salió esta canción que no tiene el objetivo de ofender a nadie sino que busca generar conciencia y que a nadie más le toque vivir situaciones dolorosas por las enfermedades que causan las fumigaciones”.

“La música es el transporte por el que mejor se transmiten los mensajes y espero que ayuden a tomar conciencia”, definió.

La veta espiritual

Guillermo hace unos cinco años que junto a Alberto “Cacho” Bonard y los demás artistas de grupo Nuevo Racimo -algunos lo acompañan en su trabajo solista- participan frecuentemente de las misas del Padre Ignacio.

Al respecto contó que “ahí conectamos lo real con lo espiritual, fue un alimento en ese sentido y le aportó a mi ideología y a mi fe. En principio sólo iba para cantar acompañando a Cacho, pero luego todo me fue atravesando y viví momentos que me hicieron empezar a cantar con otro compromiso y con conocimiento de lo que puede ayudar a los demás porque también lo pudo experimentar mi familia”.