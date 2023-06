Develan el misterio del objeto volador no identificado que sobrevoló Kentucky

El titular del Club de Aeromodelismo Aeronorte de Funes, Jorge Aguirre, reveló que no se trató de un dron sino de un aeromodelo que fue arrastrado por el viento.

Cada vez que llega Lionel Messi, Funes se revoluciona , más después de que consiguió su logró máximo: ganar la Copa del Mundo con la selección argentina en Qatar. Tan grande fue el fervor que desató el crack rosarino que en su última visita prácticamente no pudo salir de la mansión donde se refugia en el Club de Campo Kentucky .

Casa Messi Kentucky.jpg

Fueron días de máxima agitación en Kentucky, más teniendo en cuenta que la llegada de Messi era inminente. Por cierto, el reciente campeón de la Ligue 1 de Francia con el París Saint Germain (PSG) y flamante refuerzo del Inter de Miami arribó este sábado a la madrugada junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi al aeropuerto de Fisherton.

Antes se develó el misterio del objeto volador no identificado, como en broma llamaban al dron siniestrado en Kentucky, los vecinos de Funes. La versión oficial circuló a modo de comunicado enviado a los responsables del barrio privado por el Club de Aeromodelismo Aeronorte de Funes, fimado por el titular de la entidad, Jorge Aguirre.

En la comunicación se especificó que lo que en un primer momento se describió como un dron casero de color blanco, en realidad era un aeromodelo de unos 54 centímetros de fuselaje y 85 centímetros de punta a punta de ala que estaba realizando pruebas de vuelo y fue arrastrado por el viento hasta el country.

MESSI-5.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“El prototipo de fabricación casera, no representó ninguna amenaza debido a su estructura liviana. No hubo ninguna intención maliciosa detrás de su vuelo y no se pretendía violar la privacidad de los residentes ni cometer ningún delito. El incidente fue el resultado de las condiciones climáticas que arrastraron el modelo hacia su propiedad”, explicó Aguirre.

“Entendemos que la seguridad y la privacidad son valores fundamentales en un barrio privado como el suyo, y nos disculpamos por cualquier preocupación o incomodidad que este incidente haya causado. Queremos asegurarles que tomaremos las medidas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro”, concluyó.