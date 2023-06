Confirman un fallo contra el intendente de San Carlos Centro

En su comunicado, Festram “desea dejar constancia también que hay acciones –como las descriptas- por parte de algunos intendentes y presidentes comunales que pretenden manejar la legislación laboral y a los trabajadores y trabajadoras en particular como si fueran patrones de estancia, pretendiendo modificar a su antojo leyes, resoluciones o cualquier otra reglamentación que garantice derechos laborales”. Asimismo, indican que “utilizan para ello los medios de comunicación poniéndose en víctimas de supuestos atropellos, con denuncias o afirmaciones en los estrados judiciales, en la abrumadora mayoría de los casos, no solo no pudieron sostener sino que los propios estamentos del Poder Judicial rechazaron, garantizando los derechos conquistados por las y los trabajadores municipales”.