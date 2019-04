Cinco personas que viajaban en un automóvil fallecieron cuando ese vehículo chocó contra el semirremolque que se había desprendido de un camión. El siniestro se produjo anoche, cerca de las 23.50, entre los kilómetros 304 y 305 de la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Funes.

El hecho ocurrió cuando un camión marca Mercedes Benz, conducido por Jorge P., de 33 años y oriundo de Lomas de Zamora, sufrió el desprendimiento del semirremolque que terminó aplastando un auto Renault Captur en el que viajaban cinco personas.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que como consecuencia de ese suceso fallecieron en el acto los cinco ocupantes del Renault Captur. Según trascendió las víctimas, tres mujeres y dos hombres, eran oriundas de Casilda.

accidente.jpg El semirremolque que se desprendió del camión.

Los ocupantes del auto fueron identificados como Fabricio C., de 50 años,; Olga F., de 74; Ángel C., de 76 y otras dos mujeres que al momento no fueron identificadas.

En este caso interviene el fiscal de Homicidios Culposos, Donato Trotta.