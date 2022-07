Cambia la conducción del Samco de Roldán y también su política sanitaria

"Al asumir la nueva comisión propusimos varias cosas como las guardias pediátricas las 24 horas, refuerzos de guardias medicas y más especialistas. Como sabemos, la ciudad ha crecido en los últimos diez años y el hospital se mantuvo con una atención primaria”, explicó el presidente del Samco.

En esa línea, observó; “Nuestra propuesta es que el hospital funcione con más médicos porque los que tenemos están desbordados y cansados. Desde la comisión del Samco estamos dispuestos a brindar y gestionar todo lo necesario para que eso se cumpla”.

El presidente del Samco adelantó que “está todo preparado para que de forma inmediata se pongan en práctica esos cambios; a más tardar en un mes o dos meses tienen que estar funcionando, incluyendo la parte de laboratorio y rayos”.

“Los recursos los tenemos, solo queda gestionarlos y tratar de llevar el hospital a que sea lo más eficiente posible para que la gente esté tranquila y que sepa que cuando ingresa, va a ser atendida con lo que necesita”, agregó.

Callegari reconoció que “hasta el momento no se habían podido lograr, porque cuando una dirección trae un formato, muchas veces es difícil hacer entender las necesidades que se está proponiendo. En casi dos meses que tomamos la gestión, no habíamos podido lograr lo que estaba pidiendo la gente”.

En ese contexto, el presidente del Samco observó que el Ministerio de Salud provincial se dio cuenta que “que en una gestión nueva no hay una comunicación con una gestión anterior sobre lo que uno quiere cambiar” y, si bien reconoció que “el hospital funcionó todos estos años y no hay supuestamente cosas que estén mal, hay otras que se pueden mejorar y con la dirección saliente no lo habíamos podido lograr”.

En cuanto a la directora que asumirá el próximo miércoles, Callegari mencionó que "tiene experiencia, es reconocida ante el Ministerio, conoce las necesidades actuales y viene con muchas ganas de trabajar y de aportar a la salud local. Noziglia es médica generalista y ya estuvo trabajando años atrás en el hospital local y en forma privada.

Por su parte Berta, que permaneció en el cargo de director del Samco por más de seis años, pasará a cumplir funciones en el Dispensario Maradona de Funes donde fue trasladado por el Ministerio de Salud provincial. También seguirá atendiendo pacientes en los centros de salud de Roldán y en su consultorio particular.

Berta resaltó que se retiró “por una decisión personal” e hizo un balance personal donde consideró que tuvo “más aciertos que errores”. También resaltó que durante su gestión debió atravesar una pandemia "algo raro que pase en la vida, y el hospital de Roldán estuvo a la altura de la misma dando respuestas a la comunidad".

El director saliente destacó que en breve "llegará al hospital un sonógrafo nuevo que gestionamos, sumado a la digitalización del equipo de rayos y un ecógrafo. A su vez, destacó que "quedó plasmada la remodelación estructural del hospital gracias a la herencia que donó un vecino de la localidad; dejamos una línea de trabajo que seguramente la nueva directora sabrá sostener”.