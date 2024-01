Vuelve el boleto educativo: cómo inscribirse y cuáles son las novedades

Empresarios locales respetan el derecho a huelga pero no acompañan el paro

Una de las novedades es que se extendió el servicio hasta el último día hábil del año para docentes y asistentes escolares. Cabe recordar que anteriormente regía sólo durante el ciclo lectivo.

Además, se decidió que los estudiantes puedan utilizar el beneficio durante todo el ciclo lectivo y en las fechas de exámenes.

Por último, el gobierno provincial recordó que el llamado “medio boleto Interurbano” (Ley N° 13.098) continú vigente. Por lo tanto, luego de utilizar los viajes gratuitos del sistema, se puede hacer uso del descuento del 50% que determina este.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes son beneficiarios y beneficiarias del Boleto Educativo?

- Alumnos/as regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario, y universitario.

- Docentes y Asistentes escolares de establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

- Ser alumnos/as regulares de los establecimientos educativos declarados.

- En el caso de estudiantes universitarios/as se debe tener al menos una materia aprobada en el año anterior, excepto los/las ingresantes, que no tienen restricciones.

- En caso de docentes y asistentes escolares, prestar efectivamente servicios en los establecimientos declarados.

Si realicé el trámite de inscripción en el año 2023 ¿debo inscribirme nuevamente?

- Sí, todos los usuarios deberán realizar el trámite de inscripción para poder hacer uso del beneficio en el ciclo 2024. Podrán hacerlo ingresando con su CUIL y CONTRASEÑA a www.santafe.gob.ar/boletoeducativo o bien, a la app “Boleto Educativo”.

Para usuarios/as que concurren a Centros de Educación Física, Talleres de Educación Manual, Bibliotecas Pedagógicas y Cocinas Centralizadas ¿Cómo gestiono el beneficio?

- Al momento de cargar los datos en el formulario de inscripción web, para poder visualizar los establecimientos anteriormente mencionados, en la opción “Establecimiento al que asiste” deberá seleccionar: “Organismos Auxiliares / Otros”.

tarjeta sube validadora.png

¿Qué modalidades de transporte abarca el BE?

- Interurbano: cuando el establecimiento educativo se encuentra en una localidad distinta a la del domicilio del beneficiario.

- Urbano: cuando el establecimiento educativo se encuentra en la misma localidad.

¿Cómo se usa el Boleto Educativo Gratuito?

Existen 2 modalidades según el sistema electrónico que se utilice:

- Usuarios del sistema SUBE: para utilizar el beneficio, la tarjeta debe estar registrada a nombre del usuario que solicita el mismo. Si está registrada a nombre de otra persona, no podrá utilizarla; si aún no fue registrada, el usuario deberá dirigirse a la Unidad de Gestión SUBE más cercana, con su DNI y tarjeta SUBE para registrarla o ingresando en www.argentina.gob.ar/sube. Una vez registrada la tarjeta, deberá acercar la misma a la pantalla de una TAS (Terminal Automática SUBE) para que aplique el beneficio BE. Ahora sólo deberá subirse al coche, indicar el destino al chofer y aproximar su tarjeta SUBE a la validadora para que cancele el boleto.

¿Tengo alguna forma de verificar si tengo aplicado el beneficio? Sí. Podes realizar la consulta acercando tu tarjeta SUBE a una Terminal Automática. También podrá corroborarlo ingresando al sitio de SUBE www.argentina.gob.ar/sube o a través de la app SUBE Móvil.

- Usuarios de transporte interurbano que no tienen sistema SUBE: deberán ingresar a: www.santafe.gob.ar/boletoeducativo o a la app “Boleto Educativo”. Allí podrán planificar sus viajes y generar los vouchers, indicando la localidad de origen y destino, la empresa de transporte que van a utilizar y la fecha del viaje. Una vez validada la información, se generará un código QR. Este código QR servirá para presentar a la empresa al momento del viaje, junto con el Documento Nacional de Identidad. En caso de que exista algún inconveniente y no se pueda hacer uso del voucher generado, el mismo podrá ser cancelado dentro del mismo día del viaje.

¿Qué sucede con las personas con discapacidad?

- Se mantiene el régimen gratuito vigente y las condiciones actuales de acceso al beneficio.

¿Dónde puedo realizar consultas sobre el Boleto Educativo?

- También podés realizar tus consultas o reclamos a través del siguiente correo electrónico: [email protected]