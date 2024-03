Violencia en Rosario y fake news: en un programa citaron a un diputado que no existe

Violencia en Rosario y fake news: un canal televisivo citó en vivo a un diputado que no existe.

En medio de la conmoción pública por los recientes hechos de violencia en Rosario , que incluyeron los asesinatos de cuatro personas mientras trabajaban, trascendieron noticias falsas de distinta índole. Una de ellas llegó a la televisión porteña cuando el conductor Eduardo Feinmann le leyó en vivo a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, un posteo en redes sociales de un diputado. El problema es que se trata de un diputado que no existe. Curiosamente, el personaje ficticio llevaba el mismo apellido de un concejal rosarino, Juan Monteverde, por lo cual desde su espacio político llamaron a denunciar la cuenta falsa.

De por sí, el contexto de violencia que se vive desde hace una semana en la ciudad, con una seguidilla de crímenes y difusión de mensajes amenazantes, tuvo un fuerte impacto en la ciudad. Durante el fin de semana y el lunes, en medio de los paros decretados por distintos sectores, Rosario quedó paralizada. Hubo calles vacías, en particular durante la noche y mdrugada, como respuesta al temor generalizado que se expandió a partir de los hechos violentos ocurridos. A ese clima, como si no fuera suficiente, se le sumó una seguidilla de noticias falsas difundidas sobre todo por redes sociales.

Sin embargo, una de estas fake news escaló a un medio de comunicación nacional. Más precisamente, el canal televisivo La Nacion +, conducido por Eduardo Feinmann. Al parecer, nadie reparó en que se trataba de una hecho falso, nadie chequeó la información y así finalmente salió en vivo. El conductor estaba en comunicación con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando pidió leerle la publicación en la red social X de un diputado. Un legislador que, en realidad, no existe: Fernando Monteverde.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCiudadFuturaOK%2Fstatus%2F1767615837832135142&partner=&hide_thread=false ALERTA FAKE NEWS

En un contexto donde circulan mensajes q generan miedo y confusión, nos llega un recorte del programa de Eduardo Feinmann de La Nación + donde se lee, a la Ministra de Seguridad, un tweet de un supuesto Diputado Fernando Monteverde de la provincia de Santa Fe pic.twitter.com/y0nWqDhDKd — CIUDAD FUTURA (@CiudadFuturaOK) March 12, 2024

El supuesto diputado lleva el apellido de Juan Monteverde, concejal rosarino de Ciudad Futura y ex candidato a intendente. Desde el espacio que integra advirtieron sobre la gravedad de este hecho y pidieron denunciar el perfil falso, el cual todavía permanece en la red social sin saberse quién lo creó y con qué intención. "Queremos advertir que tal persona no existe, y destacar que el único dirigente de la provincia que lleva ese apellido es el concejal Juan Monteverde, quien no dijo en absoluto el contenido de ese tuit. Les pedimos que nos ayuden a aclarar públicamente esta situación que sólo aporta confusión en un momento demasiado delicado de nuestra ciudad", destacaron desde la agrupación.