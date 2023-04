Vigilia por Malvinas: comienza el homenaje a los ex combatientes frente al Monumento a la Bandera

A 41 años de la guerra de Malvinas y en el marco de los 40 años de democracia se llevará a cabo este sábado 1º de abril un nueva vigilia en homenaje a los ex combatientes del conflicto bélico del Atlántico Sur. La actividad es organizada por la Municipalidad de Rosario, el Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario (Asociación de Ex Combatientes) y Generación Malvinas.