Vecinos de barrio Belgrano pidieron más seguridad y reclamaron en la seccional

Finalmente, los manifestantes se dirigieron a la comisaría 14ª donde expusieron sus reclamos ante funcionarios policiales. "Nuestra impresión es que ustedes no saben qué hacer para prevenir el delito", le dijo un vecino al inspector de zona, quien admitió que los dos móviles con los que cuenta la comisaría y el patrullaje de agentes a pie no alcanza para controlar la zona.

Los casos de inseguridad se multiplicaban ante la consulta periodística. "Me robaron el viernes en la vinería. No se aguanta más, por eso estamos acá", sostuvo una comerciante, y otra detalló la mercadería que se llevaron y añadió: "Nadie vio nada. Eso es porque no hay patrullajes".

Los manifestantes, en diálogo con El Tres, dirigieron su rabia hacia la clase política. "Los políticos que se pongan las pilas, que no vengan a pedir nada porque no queremos a nadie", sostuvo una mujer, y otra vecina fue más allá: "Que por acá no pase ningún político porque le va a pasar lo que le pasó a Berni en Buenos Aires", en referencia a la violencia física sufrida este lunes por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando se acercó a una manifestación por la muerte de un colectivero en un asalto en Virrey del Pino.

"Queremos una Rosario mucho mejor, queremos vivir en paz, no queremos más muertos, más violencia, más inseguridad. Por favor, que se hagan cargo", disparó otra mujer, cansada de la inseguridad.

Reproches en la comisaría

Finalmente, el numeroso grupo de vecinos se dirigió a la comisaría 14º, de Perú y Marcos Paz, donde fueron recibidos en plena calle por un inspector de zona que se identificó como Víctor Jaime.

"Ustedes no tienen la capacidad de prevenir. ¿No se dan cuenta de que tienen que poner un patrullero para que les dé un poquito de miedo a los ladrones?", reprochó un manifestante, a lo que otro añadió: "No tengo pruebas de que ésta sea una zona liberada. Pasa de todo, no hay móviles, ¿cómo hacemos para pensar que no es una zona liberada y que se van a ocupar de esto?".

Los vecinos también afirmaron: "Entendemos la burocracia, pero la realidad es que nuestra impresión es que ustedes no saben qué tienen que hacer para prevenir el delito", y una mujer le realizó un reclamo concreto: "Hace años que hay una banda de delincuentes en la plaza, acá a una cuadra, ¿vos no te podés comprometer a poner un móvil ahí?".

El inspector de zona les respondió: "Vamos a seguir trabajando tratando de incrementar y mejorar las tareas preventivas, tratar de incorporar mayores recursos para que se vea en calle. La seccional 14ª tiene dos móviles para trabajar y ahora se va a reforzar. Tenemos un servicio implementado de caminantes pero evidentemente no alcanza, vamos a trabajar para extenderlo".