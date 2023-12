Vacaciones de verano: baja demanda de pasajes de micros de larga distancia

La estampida de precios y la incertidumbre económica no juegan a favor del transporte de colectivos de larga distancia.

La Terminal de Ómnibus Mariano Moreno "está tranquila, muy tranquila". Las palabras del empledado que atiende una de las ventanillas de la estación de ómnibus resume lo que se vive en estas vacaciones en cuanto a la circulación diaria de pasajeros. Hay movimiento, pero no demasiado. Los pasajeros con sus valijas y mochilas entran y salen, aunque el escenario no es enloquecedor como en otras épocas. Así solía ser en los últimos años, cuando la cercanía de las fiestas y las vacaciones reactivaban el bullicio en la terminal. Sin embargo, en las ventanillas de las distintas empresas hay un análisis compartido: las ventas de pasajes a los centros turísticos vienen flojas respecto del año anterior. La disparada de los precios y la incertidumbre económica de las últimas semanas no juegan a favor. ¿Cuánto cuesta un pasaje de ómnibus a los distintos destinos turísticos?