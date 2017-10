Unas cien denuncias en lo que va del año en Rosario

Las denuncias a la Justicia por robo de energía en Rosario rondan el centenar en lo que va del año, recordaron ayer desde la EPE, para aclarar que esas presentaciones se realizan en circunstancias que lo ameritan. Por ejemplo, cuando se presume que quien comete el delito es alguien se encuentra en condiciones de pagar el servicio o cuando se trata de comercios. De hecho, la meta de la empresa para este año es reducir la llamada "pérdida no técnica" de electricidad en un punto porcentual y medio. Hoy la pérdida total supera en poco al 13 % de la energía operada y, de ella, la mitad se debe a conexiones irregulares.

Desde hace un par de años, la EPE trabaja para bajar el porcentaje de la energía perdida por razones no técnicas, un eufemismo para referir a la que se consume sin pagar.

Un primer objetivo para bajar ese porcentaje, dada su implicancia social, es lograr extender la red de electricidad —entre otros servicios— y regularizar el acceso a ella entre los sectores más vulnerables. La gran herramienta que se viene usando para hacerlo es el Plan Abre, que sólo para este año se propuso transformar a unas 24 mil familias de toda la provincia en clientes regulares de la EPE mediante la aplicación de tarifas sociales y reguladores de potencia.

Pero esa "pérdida" sólo representa una parte, porque hay muchas otras conexiones clandestinas a que echan mano viviendas y comercios que sí son clientes de la empresa y están en condiciones de abonar el consumo, pero que mediante conexiones irregulares buscan no hacerlo o bien engañan técnicamente al medidor para que registre menos del uso real.

Según fuentes de la EPE, hallazgos de ese último tipo no son consuetudinarios, pero tampoco infrecuentes. En lo que va de este año sólo en Rosario rondan los cien, con sus correspondientes denuncias penales.