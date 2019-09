La alegría del encuentro y la exitosa convocatoria, no olvidó el objetivo de la cita en el Monumento a la Bandera de una multitud que se reunió para reclamar que frenen los ajustes a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad y que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad.

"Estamos muy contentos porque es una jornada recreativa, hay un festival que muestran las actividades de las distintas instituciones, tenemos deportes, fútbol-tenis, una clase de zumba, música, una murga, se trata de unir lazos", expresó Mariel Chapero de la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), en diálogo con el programa Ricciardino 830 de La Ocho.

"Hay instituciones que tuvieron que cerrar, hay unos 50 transportistas que ya no pueden trabajar más"

Para agregar que la manifestación es "al mismo tiempo poder visibilizar el ajuste que venimos sufriendo en estos últimos años y que afecta a los trabajadores del sector de la discapacidad".

discapacidad06.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

"Hay alrededor de cincuenta transportistas que en lo va del año han tenido que dejar de trasladar, son unas cincuenta familias afectadas, también hay instituciones que tuvieron que cerrar, la situación es muy compleja, la mayoría estamos en este minuto a minuto para ver si tenemos los recursos mes a mes, para ver si tenemos el dinero para pagar a los profesionales por su trabajo, es una situación de precarización", describió.

Chapero recordó que la protesta ya se repitió el año pasado y no han obtenido respuestas. "No hemos logrado dialogar con autoridades nacionales, no hemos encontrado respuestas por parte del Estado, al contrario, hay medidas que se han profundizado, las pensiones no han sido restituidas, hay más de 200 mil que esperan una pensión, hay 170 mil chicos que esperan auditoría médica, que aguardan la entrega de pensiones y que eso les permita ser afiliados al programa atender Salud", agregó.

discapacidad04.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

Además contó las dificultades que atraviesan las personas que no tienen obra social o prepaga. "Son situaciones en las que está en juego la vida, nosotros como prestadores en la situación crítica que estamos pasando no podemos atender a quienes no tienen obra social", lamentó.

discapacidad03.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

"No tenemos posibilidad de dar respuestas. Estas personas al no poder acceder a una pensión quedan imposibilitados de acceder a sus derechos, nuestro país hace más de diez años adhirió a la Convención por los Derechos de las personas con Discapacidad y son derechos con jerarquía internacional", recordó para solicitar una urgente reunión con los responsables nacionales del área.

discapacidad02.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

La marcha que se desarrolló hoy en Rosario fue en simultáneo a otras manifestaciones similares que también se realizan hoy en diferentes ciudades del país.

En la previa, la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis), una de las organizadoras de la marcha de hoy, convocó a artistas, deportistas y figuras reconocidas de la ciudad para que se sumen a la difusión en redes sociales.