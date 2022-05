Una de cada dos denuncias recibidas en la Justicia son por violencia familiar

El juez Marcelo Molina destacó que el número de casos "ha ido in crescendo desde hace muchos años" y que la respuesta judicial es rápida.

Molina, ex juez de Familia y actual magistrado de la Sala 3ª de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, destacó este viernes en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, que "la cantidad de causas que ingresan sobre violencia familiar ronda entre el 45 y el 50%. Eso no quiere decir que esas causas sean la mitad de lo que se trabaja. Porque la violencia familiar tiene una estructura vinculada con la entrevista, con el escuchar a las personas y con emitir una medida durante la mañana. No así otros expedientes que son más complejos como el trámite de un divorcio, la liquidación de bienes de un matrimonio".