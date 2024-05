Una alta funcionaria santafesina está a favor de bajar la edad de imputabilidad: quién es

Para Scaglia, “quien comete un delito tiene que ser condenado, pero hay que mirar qué pasa si bajamos la imputabilidad, entonces a ese chico de 14 años no lo van a buscar más, y el Estado ahí puede estar con un programa”. En este marco, remarcó “la responsabilidad estatal para volver a hacernos cargo de los lugares difíciles” y mencionó el papel de la escuela: “Debería ser el mejor lugar, al que vas por una idea aspiracional, lo que no está en tu casa está en la escuela, la posibilidad de que haya un baño y comida. Pero falta infraestructura escolar, lanzamos un programa para que haya más aulas, pero hay una deuda que no se puede negar, falta mucho porque se hizo poco”.

A continuación, sumó como interrogante: “¿El Estado se retira de la obra pública? ¿Qué pasa cuando deja de poner dinero en una escuela?” Y respondió: “El retraso es inconmensurable, no lo podés atajar. El Estado tiene que hacer obra pública, el nacional y el provincial, porque esa obra no la quiere el privado”.

Más adelante profundizó su observación: “El que está es el narco si no está el Estado invitándote a hacer otra cosa. Y ese narco no le quiere mejorar la vida, sino que quiere que vaya a matar porque no tiene condena. Son chicos que tienen la vida quebrada. No justifico el delito, pero no estamos haciendo las cosas bien, un camino es bajar la imputabilidad, algo hay que hacer”.

Conflicto docente

Tras las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro, quien reafirmó decisión de descontar el día a los docentes que se adhirieron al paro, Scaglia se mostró de acuerdo. “En 12 semanas hubo 13 días de paro, es insostenible si vas a tener un paro por semana para cualquier chico. El Estado tiene que hacer algo”.

“El Gobierno tiene la paritaria abierta, se sienta a resolver. Quiere poner sobre la mesa cómo aprender los chicos y lo único que tiene del otro lado es un paro constante”, se quejó.

Por último, se refirió a la difusión de un video en el que, durante el gobierno de Omar Perotti, criticó el descuento salarial a maestros por medidas de fuerza. Consultada sobre una posible contradicción, manifestó: “Hay un contexto distinto, pero Perotti no le preguntó a los maestros si querían trabajar, nosostros no le dijimos a todos que les descontábamos. Y tampoco tenía en mayo 13 días de paro acumulados. Eso también cambia todo, hay que leer en un contexto las declaraciones”.