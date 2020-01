Un robo que dejó a oscuras el Laguito del parque Independencia

El cableado que ilumina el perímetro del Laguito del parque Independencia fue robado en su totalidad, junto a distintos elementos del mobiliario del lugar. Si bien el servicio podría estar restituido para hoy a la noche, desde la Asociación Amigos del Parque Independencia mostraron preocupación por los hechos de inseguridad que se acumulan por la falta de presencia policial, que fue decayendo en los dos últimos meses de 2019.

El "problema de inseguridad generalizado" lo atribuyen a la carencia de efectivos, algo que hasta hace unas semanas se materializaba con agentes de Gendarmería, según contaron. Por su parte, una de las posibilidades que, creen, puede llevar otra vez seguridad a la zona es la reapertura del destacamento que se ubicaba al lado del Laguito y que dejó de funcionar a principios de noviembre.

"De un día para otro, detectamos que el alumbrado público dejó de funcionar. El concesionario que hace el mantenimiento constató que el cableado subterráneo desapareció, literalmente", contó Adrián D'Alessandro, presidente de la Asociación Amigos del Parque Independencia, sobre el hecho que ocurrió en la madrugada del jueves.

Sobre el área que cubría el cableado, detalló: "Se robaron cientos de metros que alimentaban las luminarias de alrededor del Laguito, en bulevar Oroño, sobre la continuidad de Cochabamba, el calendario floral y la columnata griega. Lo arrancaron de abajo de la tierra".

El presidente de la asociación adelantó que hay posibilidades de que hoy a la noche se restituya la iluminación de esas zonas, y contó que "la empresa va a asegurar el cableado con hormigón para que sea más dificultoso un posible robo a futuro".

Además del cableado, robaron diversos elementos del mobiliario del parque, entre los que se cuentan cestos de basura y farolas antiguas: "Nos llevaron canastos grandes de hierro y algunas farolas de los puentes del lago. Es preocupante porque se necesita tiempo y la utilización de distintas herramientas para alzarse con cosas así".

"Las farolas de los puentes del lago son de hierro fundido, pesadísimas, y salen 20 mil pesos. Las que están en el parque tienen, como mínimo, 50 años", explicó D'Alessandro, a lo que agregó: "Están a una altura considerable y, con el peso que tienen, no las roba cualquiera. Para eso, llegaron con algún elemento para subirse, las robaron de noche y, por ende, el alumbrado estaba encendido. Eso lo hizo gente que conoce del tema, es como una mano de obra delictiva, pero calificada".

Solicitud de reapertura

Todos estos hechos comenzaron a ocurrir desde el final del funcionamiento del destacamento ubicado al lado del Laguito, según especificó D'Alessandro: "Dejó de funcionar a principios de noviembre, aunque ya venía con escaso accionar. Y con el cambio de gobierno nacional ya no viene Gendarmería; en algunos horarios contábamos con la presencia de ella, que recorría el parque con caballos".

"Prácticamente estamos sin seguridad. Hay gente que viene a las 14 y le roban, a plena luz del día. Necesitamos que se implemente en forma urgente alguna medida, y no se me ocurre otra cosa que no sea reponer la presencia policial", sugirió.

A su vez, manifestó que "el parque está absolutamente desprovisto" y le hizo un pedido directo al gobernador Omar Perotti: "Desde nuestra asociación, le pedimos al gobernador que, urgente, ordene la reapertura del destacamento con los recursos que tiene que tener para garantizar la seguridad en la zona".

D'Alessandro aseguró que "ese destacamento, cuando tuvo un rol altamente exitoso en seguridad en el parque, estaba abierto las 24 horas, con cuatro efectivos y medio de movilidad; a veces un patrullero, a veces dos motos. Y recorrían permanentemente el parque, que es un predio de 116 hectáreas, abierto, al que se accede por miles de rincones".

A pesar del pedido, el referente de la asociación no ocultó su frustración por tener que solicitar seguridad: "Tendría que estar fuera de toda discusión el tema de proveer seguridad a un paseo público emblemático y turístico de la ciudad".