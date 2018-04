Un periodista rosarino recibió el premio Rey de España

El periodista rosarino Juan Mascardi cumplió con su "acto de ilusionismo" y recibió el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España de manos del propio monarca español, Felipe VI.

"La crónica es un acto de ilusionismo. El premio se goza en las sonrisas y en la gente que uno quiere y te quiere. Gracias a mis cómplices en este acto sencillo de ilusionismo", escribió Mascardi en las redes sociales, en una foto en la que se lo ve con el galardón y junto al rey Felipe.

Juan Roberto Mascardi Vigani es un habitual colaborador del suplemento Más de La Capital. Es rosarino por adopción, ya que nació en Colón, provincia de Buenos Aires, en 1974.

La crónica premiada forma parte del libro "Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios", que recopila crónicas escritas entre 2010 y 2015. "Si este libro no fuera una antología periodística sería un volumen de cuentos fantásticos. Pero no lo son, sólo porque Juan Mascardi no ha querido que lo fueran", escribe en el prólogo la escritora argentina radicada en Uruguay Vesna Kosteli.

Leer más: Charla abierta con Juan Mascardi

"El jugador que se había olvidado de hacer goles (hizo uno que lo cambió todo)" se puede encontrar también en forma digital en la web de La Voz del Interior (http://mundod.lavoz.com.ar/futbol/farre-el-jugador-que-se-habia-olvidado-de-hacer-goles), donde fue publicado el 10 de julio de 2017.