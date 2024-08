Un millón de chicos se va a dormir sin comer: cómo impacta en las escuelas

>>Leer más: El hambre también va a la escuela

Desde el Ministerio de Educación provincial indicaron a La Capital que Santa Fe cuenta con 859 comedores escolares y 2186 copa de leche en las escuelas. Diariamente se reparten en total 143.959 raciones de comida y 424.972 de copa de leche. La inversión mensual para estos espacios asciende a 5.750 millones de pesos y luego de la última actualización del 25%, la ración de comedores pasó a 671,07 pesos y la de copa de leche a 279,48 pesos. Desde la cartera educativa provincial apuntan que esto representa un aumento del 202 por ciento en relación al mes de diciembre de 2023, cuando por copa de leche se pagaba 92 pesos y por comedor escolar se abonaba 222,22 pesos. Se estima que en agosto habrá un nuevo aumento en los montos.

Chicos con menos leche y carne

El estudio de Unicef alertó también que, por falta de dinero, unos 10 millones de chicas y chicos en la Argentina comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado. Un dato que ejemplifica la brutal caída en los ingresos de casi la mitad de los hogares con niñas y niños que no alcanzan para cubrir gastos básicos de alimentación, salud y educación.

“Ahora los pibes al mediodía te piden repetir, y aunque nutricionalmente a veces van de guiso en guiso, con exceso de hidratos de carbono y falta de proteínas, te das cuenta que hay una gran necesidad, porque también sabemos que en muchos casos en la única comida diaria, y el desarrollo nutricional después se ve reflejado en el desarrollo intelectual”, dice la docente. Una situación que entiende se agrava con el cierre de varios comedores comunitarios que funcionaban en el barrio.

“La carne de vaca desapareció de la dieta de muchos chicos”, dice Aybar, confirmando la observación de Unicef. Como ejemplo, cuenta que cada vez que en el menú hay hamburguesa “los chicos la devoran, la comen con desesperación y piden repetir lo que dejó el compañerito que faltó, entonces se corta en pedacitos para que puedan tener un cachito más”.

Derecho a una alimentación saludable

Laura Castro es directora de la Escuela Nº 1.319 José Ortolani, de barrio Empalme Graneros y aporta a La Capital un dato claro: hasta el año pasado cocinaban unas 450 raciones de comida al mediodía, pero ahora están en alrededor de 620, casi para la totalidad de la matrícula de 480 estudiantes. “Aumentó un montón la demanda en el comedor, pero esto también se ve a la mañana, porque muchos de los que toman el desayuno manifiestan no haber comido en la noche anterior”, dice la directora.

Ante esa demanda, desde la escuela de Génova al 3200 decidieron aumentar la cantidad de líquido que dan por las mañanas, ya sea café con leche, chocolatada o mate cocido: “Antes se hacía una olla y ahora estamos haciendo dos, para que puedan repetir, porque se ve esa necesidad”. En distintos turnos, al desayuno y a la merienda van todos los alumnos.

Los efectos de ese hambre que, como dice Unicef no tiene final feliz, se ve también también en los detalles que observan docentes y ecónomos de los comedores escolares. Como en esos chicos y chicas que cuando en el plato veían una verdura que no les gustaba la separaban para no comerla. Ese hábito cambió. "Ahora nadie elige, lo que se sirve se come y no queda nada, lo que muestra que la necesidad es real, no rechazan nada", dice Castro.

"Lo que tratamos de hacer es una nutrición bien variada, donde todos los días tengan carne como sea en la comida, hasta en la salsa, porque que sabemos que en muchos casos es el único lugar donde donde comen algo de carne", agrega la directora de Empalme Graneros.

Chicos que se duermen

El informe de Unicef ratifica para la infancia los datos que viene marcando el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica (UCA), que en su último estudio aseguró que el 55 por ciento de la población argentina es pobre y el 20,3 indigente. Sebastián Waisgrais, especialista en inclusión social a cargo del monitoreo de Unicef, dijo este miércoles a Urbana Play que hay 4,5 millones de papás y mamás que dejan de comer para que lo puedan hacer sus hijos. Como aquella anécdota que una vez contó Diego Maradona, cuando recién a los 13 años descubrió que su mamá Doña Tota fingió durante años tener dolor de panza para priorizar la alimentación de sus hijos. "Mi vieja nunca tuvo dolor de estómago, siempre quiso que comiéramos nosotros, por eso cuando llegaba la comida ella decía 'me duele el estómago'. Y era mentira, era porque no nos alcanzaba". La herencia de la pobreza. Rostros de esas biografías anticipadas de las que hablaba el cura villero Edgardo Montaldo al hablar de chicos y chicas signados de nacimiento por un contexto de marginación y vulnerabilidad.

Con cursos de entre 20 y 30 alumnos, Marisa Aybar coincide en reparar en esas huellas familiares de la crisis económica. “Esto siempre lo tuvimos en claro, porque no solo son chicos que vienen malnutridos, sino que tenemos chicos que vienen de madres desnutridas, donde ya hay intervención del equipo socioeducativo, o casos de enfermedades graves propias de la pobreza, como la tuberculosis. Y si hay sospecha de tuberculosis en pleno siglo XXI es porque hemos retrocedido. Por eso digo que no solamente tenemos niños pobres, sino que tenemos niños en estado de indigencia, y esto en los últimos meses se agravó. Hay chicos que se te duermen porque vienen débiles, como cualquier persona que no come", afirma contundente Aybar.