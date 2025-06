Residentes afectados por el incendio en barrio Martín apelan a la solidaridad para rearmarse

Joaquín, Felipe y Santino habían compartido una cancha de fútbol este lunes por la tarde. A la hora de regresar a la residencia de Buenos Aires 1222, donde viven día a día , vieron el humo que dominaba el cielo. Cuando ingresaron al inmueble se vieron sorprendidos por un voraz incendio que consumió las habitaciones de ellos y otros tres residentes. Las pérdidas fueron totales . Ropa, calzado, productos de limpieza, alimentos y las herramientas de trabajo de varios de ellos, nada resistió al fuego. Un volver a empezar para los jóvenes que no pueden salir del shock.

Residencia Donatella 24.6.jpg

Donatella es una residencia de Rosario en pleno barrio Martín. Un inmueble antiguo de puertas altas, aberturas de antaño, azulejos en las paredes y un piso revestido de baldosas de cerámica con diseño. Decenas de habitaciones, ocupadas por jóvenes de 18 a 25 años, rodean un patio en común. Este lunes un conjunto de habitaciones ardió por un incidente doméstico y la desesperación invadió a todos los residentes, que nada pudieron hacer para calmar el fuego.

Un fuego devastador

Ferraro, de 21 años, hace tres meses que llegó a la residencia. La noche del lunes había sido parte de un partido de fútbol y regresaba a la residencia como todas las noches, pero cuando entró al inmueble se encontró con su habitación consumida por el fuego.

Incendio Buenos Aires 1222

“Quedé en shock hasta que nos evacuaron y cinco minutos después llegaron los bomberos”, reconoció Joaquín a La Capital. El incendio fue controlado en menos de una hora y no afectó a personas, pero los daños van más allá de lo material. El joven de 21 años se acomodó entre el resto de los residentes y pasó la noche, a la espera de comenzar los trabajos para reparar las habitaciones.

Felipe con 22 años se dedica a la barbería y perdió las herramientas con las cuales día a día trabaja. Elementos para cortar el pelo o “patilleras” y hasta celulares quedaron hecho cenizas por el incendio. Una de las afectadas, que llegó de Rafaela para estudiar corte y confección también perdió su máquina de coser, mientras que otro, contento por haber conseguido trabajo en los últimos días, había comprado un par de zapatillas que el fuego se llevó.

Incendio Residencia Buenos Aires 1222

La residencia está ocupada tanto por rosarinos como de otros pueblos de Santa Fe y zonas aledañas. “Soy barbero, trabajo por mi cuenta y me quedé sin celular, sin máquinas, ni zapatillas”, comentó Santino, de 21 años y oriundo de Pergamino. “Hay chicos que no tiene el apoyo de su familia o directamente no tienen en quién apoyarse y todo es más complicado”, agregó Santino.

Cómo fue el incendio

Este lunes por la noche, tres dotaciones de Bomberos Zapadores intervinieron en un incendio generalizado en una vivienda ubicada en Buenos Aires entre 3 de Febrero y Mendoza, en pleno centro rosarino. Se trata de una residencia estudiantil. Según los propios habitantes del inmueble, un caloventor habría desencadenado el fuego.

El siniestro se desató alrededor de las 20.20 y afectó de forma total a tres habitaciones de la propiedad. Los bomberos lograron contener el fuego antes de que se propagara al resto de la casa o a construcciones linderas.