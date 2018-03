Un coro de voces contra el arancelamiento para extranjeros

Agustín Rossi / Diputado nacional FPV

"Es una vergüenza que un diputado nacional radical, a 100 años de la Reforma Universitaria, proponga una reforma de estas características. Estos son proyectos que surgen al calor de cómo el oficialismo busca desviar el debate político, de lo que está pasando verdaderamente. Es igual que la propuesta de arancelar los hospitales para los extranjeros, cuando no hay efectores de salud a cargo de la Nación, sino que están en manos de las provincias. Una verdadera paparruchada".

"Es reciprocidad y no arancelamiento. Es razonable en materia de salud, pero en el caso de las universidades la presencia de los extranjeros nos hace crecer, nos enriquece y cualquier extranjero que estudia en la Argentina y vuelve a su país, se convierte en un embajador de la Argentina y da a conocer lo que somos. Además, son unos 37 mil los estudiantes extranjeros, no es un número que genere alerta, sino que lo vemos como un intercambio. Claro que siempre hay miradas xenófobas".

"Argentina en su Constitución tiene uno de los mensajes más bonitos y más importantes del mundo, para «todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino». La patria se forjó a partir de esto y estamos ante proyectos que son un retroceso y expresan miedos, prejuicios y falta de solidaridad. Eso es lo que está pasando en la Argentina con la derecha, una derecha con miedo que es mezquina y reaccionaria, porque no hay argumento político o económico que pueda sostener semejantes posturas".

"Tengo una posición contraria a la idea de cobrar la educación a los extranjeros. Lo evaluamos cuando yo era secretario de Políticas Universitarias y las estadísticas muestran que el gasto es insignificante para la universidad argentina. De 1.600.000 estudiantes que hay en las universidades públicas, casi 40 mil son extranjeros, de los cuales 4 mil son de posgrado, o sea que pagan aranceles. De los 35 o 36 mil restantes, la mayoría tiene residencia en el país, con lo cual estarían excluidos de la situación. No tiene sentido.

Josefina González / Diputada nacional FPV

"No estoy de acuerdo con arancelar la universidad pública para los estudiantes extranjeros porque creo que la educación debe ser igual para todas las personas que están en el país. Y si vamos a debatir en el Congreso nacional cómo devolver al Estado el esfuerzo que hace para brindar la educación pública, debe ser con un debate que abarque a los argentinos y los extranjeros, pero no a través del arancelamiento. Ese sin dudas no es el camino a seguir".