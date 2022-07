Trabajo rápido y en equipo, así se salvó la vida del policía Sanabria

“El poli” es Gabriel Sanabria, el suboficial de 26 años, nacido en San Justo y sabalero, que casi dos meses atrás fue baleado en Arijón al 400, después de que intentara identificar a los ocupantes de un Peugeot 206. El jueves pasado, al mediodía, el joven dejó el hospital municipal, frente a las cámaras de todos los medios de comunicación y saludando con un dedo en alto antes de que una ambulancia lo llevara a una clínica privada donde continuará su rehabilitación. Adentro del hospital, sus familiares repartían abrazos con médicos, enfermeros y el personal de seguridad. Había un clima emotivo, casi de celebración.

Sanabria había ingresado en estado crítico al Hospital Roque Sáenz Peña, en el sur de la ciudad. Los médicos contaron entre ocho y diez probables orificios de entrada de balas, la mayoría concentrados en el abdomen. Había perdido mucha sangre. Lo estabilizaron, lo intubaron y lo derivaron al Heca. En menos de media hora, el joven ingresaba al quirófano para durante unas cinco horas someterse a la primera de las varias cirugías que fueron necesarias para contener la hemorragia, primero, y recuperar su aparato digestivo, después.

Tarea de grupo

En la esquina de Pellegrini y Crespo flamea un pasacalle desde hace dos semanas. Expresa el “Agradecimiento al cuerpo médico, enfermeros y a todos los empleados de la salud que hicieron posible este milagro” y lleva la firma de la familia y de los compañeros de trabajo de Sanabria. Por la mañana, la luz hace que las letras se reflejen en los vidrios del Heca.

Adentro, los médicos se preparan para anunciar en una conferencia de prensa el alta de su paciente. “No hacemos milagros. Pero trabajamos en equipo y juntos para salvar vidas, porque es imposible pensar que una sola persona pueda hacer esto”, dice Germán Camiletti, cirujano y parte del directorio del Heca.

Bitar agrega que se trata de una construcción aún más grande. “No sé si esta historia termina así en otra ciudad donde no existe una red de salud que garantice derechos. Estamos todos acá, preparados para atender estos casos”, remarca.

El Heca es un hospital especializado en emergencia y trauma. El edificio que ocupa casi una manzana en el macrocentro de la ciudad. En promedio, el 30 por ciento de los pacientes que llegan a la guardia son politraumatizados críticos, tanto o más que Sanabria. Heridos en siniestros de tránsito, de bala o de arma blanca que llegan con su salud muy comprometida.

Por mes, son entre 20 y 30 personas que ingresan con heridas de gravedad. Un promedio que creció notablemente a partir de 2013, cuando se produjo el asesinato de Claudio Cantero, líder de la banda de Los Monos. Desde entonces, las estadísticas del hospital se mantienen más o menos estables. “Lo que vemos es que en los últimos años cambió la complejidad de los casos que atendemos. Cuando nosotros estábamos en la trinchera veíamos pacientes con un orificio de entrada en el abdomen o uno en la rodilla. Actualmente vienen con siete, con ocho orificios de bala”, dice Bitar.

Muchos Sanabrias

Sanabria ingresó al Heca el 27 de mayo pasado. Presentaba “un sangrado muy importante, lo que provoca una muy baja concentración de oxigeno circulante en el paciente. Y eso genera un daño en los órganos que más necesidad tienen de estar irrigados, como el cerebro, riñones, pulmones, corazón, hígado. En esos casos lo primero que se hace es controlar el sangrado. Es lo que llamamos control de daño que, literalmente, es evitar que un paciente muera en el quirófano”, explica Camiletti.

Andrea Becherucci es especialista en terapia intensiva y directora del hospital. Durante los casi 30 días que Sanabria pasó en terapia lo visitaba todas las mañanas. “Lo hacemos con todos los pacientes”, aclara y recuerda cada una de las señales que vio en su evolución. “La segunda semana de internación estuvo muy crítico. Fue un miércoles. Empezó a pasar que no respondía al tratamiento. Lo vimos muy cercano a la muerte y ya habíamos preparado a la familia para un desenlace ominoso. Ese día, la familia organizó el primer abrazo al hospital. Increíblemente al otro día tuvo una leve mejoría”.

Así fue como empezaron a bajarle la sedación, comenzó a comunicarse con la familia, otro día pudo comer alimento sólido, a hablar. Que pudiera pararse ayudado por el equipo de kinesiólogos y que pudiera ducharse fueron los signos más evidentes “de que iba a salir caminando”, continúa la médica.

Todoterreno

El edificio del Heca se inauguró en 2008. Entonces, la unidad de terapia intensiva pasó de diez a veinte camas. Actualmente tiene 24, pero en los peores momentos de la pandemia de Covid, los puestos de internación crítica llegaron a 40. Daniel Sánchez es el jefe del área, lleva 36 años trabajando en el hospital.

“La asistencia de un paciente crítico es el pan nuestro de cada día y demanda mucho personal, muy capacitado y que pueda tomar decisiones rápidas. Es como los engranajes de una cadena, desde la recepción en la guardia donde se hacen los primeros abordajes del soporte vital del paciente, es decir mantenerlo con vida, hasta su entrada al quirófano, al área crítica o a sala. Todo es importante”, destaca.

Mercedes Gandini y María Victoria Pijuan no ocultan su emoción. Son la jefa de enfermería y la kinesióloga de la terapia. “Realmente sentimos alegría y disfrutamos cuando el paciente mejora, también lamentamos mucho cuando no logramos ese objetivo. Cuando no tenga esa motivación, me tengo que ir”, afirma Gandini. “Acá se trabaja con el alma, pensando en el paciente afuera”, suma Pijuan.

“El caso de Sanabria es un caso que se ha visibilizado por la gran difusión mediática que ha tenido, pero en el día a día nosotros tratamos permanentemente pacientes con la misma dificultad y aun peores que él. El vínculo con los pacientes lo tenemos permanentemente, porque es el trabajo diario que hacemos”, concluye Sergio Trevisán, jefe departamento de cirugía del Heca. Melissa Caldeón, que se formó en los quirófanos del hospital, asiente.

El primer día de junio, el joven suboficial salió de terapia. En ese momento la alegría fue medida porque “son pacientes que pueden necesitar reingresar”, aseguran los médicos. No fue el caso. El jueves pasado sí se permitieron el festejo y los abrazos con los familiares de su paciente. Como sucede a diario, aunque no haya cámaras de televisión expectantes.