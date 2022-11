Tessandori: "Se puede evitar problemas informando a los vecinos en tiempo real"

“El objetivo es seguir aportando soluciones para que transitar por la ciudad no sea un calvario cotidiano, facilitando la posibilidad de saber en tiempo real qué calles y avenidas evitar para no padecer cortes y embotellamientos. Para ello, el municipio tiene que realizar convenios de complementación y de intercambio con las plataformas como Google Maps, que en buena parte dependen de la carga de datos y novedades de los usuarios y así podrían sumar incidencias eventuales por arreglos de calles, poda y escamonda, obras y reparaciones de Aguas Provinciales y la EPE, operativos por partidos de fútbol y espectáculos masivos, piquetes y cortes por protestas o festejos, que hoy no se están reflejando debidamente en tiempo real”, indicó el presidente del bloque Volver a Rosario, cuya iniciativa será tratada ahora en la Comisión de Gobierno.