Tensión al declararse un incendio en una casona antigua en Rioja y Alvear

En declaraciones periodísticas, Ismael Lomenzo, jefe de los Bomberos Zapadores de Rosario brindó las primeras precisiones sobre lo ocurrido. "Esta mañana se recibió un pedido de auxilio por un principio de incendio en la planta baja de una casa interna con propagación a planta alta y casa vecina. No hubo personas heridas, pero se produjo un daño estructural, por lo cual se solicitó la presencia de personal de Obras Particulares de la Municipalidad para que hagan una inspección de la casa", señaló.

El funcionario policial remarcó que "el incendio se originó el dormitorio de la casa ubicada en Rioja 2323. En esa vivienda había una mujer sola que salió por sus propios medios y en la casa ubicada en el primer piso (cuyo ingreso es por Rioja 2321) había una pareja de personas mayores. Están todos bien. Las personas mayores fueron atendidas por el Sies por prevención por el estado de nerviosismo y ansiedad que presentaban".

Al ser consultado sobre si se pudieron establecer las causas del incendio, Lomenzo fue prudente: "Las causas del incendio no las tenemos. Ahora estamos con las tareas de remoción, y una vez que terminemos con eso, el área de pericias de Zapadores realizará esta tarea".

Dramático testimonio

Carolina, quien alquila la casa ubicada en la planta alta de Rioja al 2300, también describió el momento dramático que vivió con sus hijos. "Estábamos durmiendo en la planta alta. Me desperté porque empecé a inhalar humo, sentía que me ahogaba. Corrí a la pieza de mis hijos, los levanté a los gritos desesperada. Bajé con los chicos al pasillo y volví para sacar a los animales (un perro y una tortuga) y empezaron a explotar los vidrios. Vi que se quemaba todo, pero no pude detectar de donde venía el humo ni cómo se originó. Lo único que pude hacer fue salir afuera y pedir ayuda a los vecinos para que no les pasara nada a ellos. Otro vecino llamó a los bomberos".

"Enseguida empezó a explotar todo, se puso incontrolable, caían los vidrios, pero por suerte pudimos salir todos", agregó.