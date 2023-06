"¡Son tres!", un libro en primera persona sobre la maternidad adoptiva

“A todas aquellas personas que saben que en algún lugar de su corazón reside –como adormecido– el anhelo de ser padres, me animo a sugerirles lo que escuché decir a una famosa actriz, que se convirtió en madre adoptiva, en una entrevista: ‘Somos padres cuando llegamos a nuestra casa con nuestro hijo. Que el hecho de no vivir nueve meses de embarazo, no los prive de toda una vida de ser padres’. Y yo me atrevo a agregar: que el hecho de no estar en pareja tampoco sea motivo para privarse de toda una vida de ser madre o padre. Porque ser padres es maravilloso”.