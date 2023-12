>> Leer más: Javkin oficializó su gabinete: una cuota de juventud y sillas para los aliados

“En la Secretaría de Gobierno también queremos darle más impulso a las áreas que ya tenemos a cargo: habilitaciones, concesiones, Defensa Civil y el trabajo de prevención en la materia. Este gabinete presenta una delimitación más clara en el rol y función de cada área”, agregó.

Con relación a la situación económica que se dará con la asunción del presidente Javier Milei y los anticipos de un extenso período de estanflación, Chale subrayó: “Ojalá no entremos en estanflación. La actividad en Rosario no está en esa tendencia. Si bien se ha relentizado la actividad, no entramos en un período recesivo. Estamos por encima del promedio nacional, pero Rosario sufre mucho cuando las condiciones de la macroeconomía golpea. Nos basamos en el empleo privado, porque no tenemos mucho empleo público”.