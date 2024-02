Se bajó de un taxi, le sacó la rueda a una camioneta, se la llevó y siguió viaje

En tanto, la cuenta @TaxisRosario replicó el video para expresar su repudio. "Cuando se conoció el video, el titular de la chapa de taxi despidió inmediatamente al chofer con causa. Ahora investigan a ambas personas para evaluar iniciales una causa judicial", informó.

Si bien se observa la chapa del taxi en el video, aún no se confirmó que el chofer haya despedido ni qué camino tomará la causa en la Justicia. Mientras tanto, los rosarinos expresaron su fastidio por la situación y reclamaron que se lo identifique inmediatamente.

"Ahh pero después los hdp son los de uber", "Qué podés esperar. Ayer me olvidé una bolsa con remedios arriba de un taxi de Rosario, soy trasplantada. No hubo forma de ubicar al taxista. No tuvo intención en devolver nada. El 147 no me dió ni 5 de bolilla", "Son cómplices . Taxista y el q hace de pasajero. No jodan", "Que la muni le quite la chapa", fueron algunos de los comentarios que dejaron en el tuit.