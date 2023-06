Santa Fe copó el pabellón argentino de la Convención Internacional de Biotecnología

La convención da la chance a empresas del sector para que se muestren. Tienen reuniones con socios comerciales con los que ya interactuaron o pueden ser contactados por nuevos clientes a partir de una plataforma que, previamente, las firmas analizan para encontrar proveedores de su interés.

El equipo santafesino tuvo contactos con delegaciones de Alemania, España, Estados Unidos, México y diversos países de Asia. El hub santafesino, en tanto, visitó distintos centros de investigación en la ciudad estadounidense

La funcionaria, que fue parte de la delegación, detalló sobre el evento: “Es la convención más importante a nivel mundial en biotecnología. Participan muchísimos países, no sólo las principales empresas del mundo, que muestran los productos más innovadores”. Y dijo que Santa Fe fue la provincia que más empresas aportó a los stands del pabellón argentino.

“La biotecnología se da en lugares donde hay condiciones necesarias para que se desarrolle. La provincia apoya estratégicamente el sector y principalmente buscamos conexión porque la biotecnología no puede darse en cualquier lado. Son condiciones que llevan tiempo: 10, 15 o hasta 20 años de desarrollo”, agregó, para destacar que Santa Fe cuenta con “un sistema científico y tecnológico con años de investigación en la rama. En investigación está el Conicet, tres universidades públicas y el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)”.

Contactos

En el “corazón de la biotecnología”, como Baima definió a Boston, la delegación santafesina se compuso por empresas de mucha trayectoria junto a startups que se constituyeron como firmas hace menos de un año. La secretaria contó que “fueron farmacéuticas y empresas consolidadas del agro hasta firmas proveedoras que buscan abrir nuevos mercados”.

A modo de ejemplo, la funcionaria citó a una empresa que produce enzimas y, además, suma un servicio de escalado industrial de este tipo de complementos: “El desafío de la biotecnología es ver cómo escalar y desarrollar el producto porque necesitás una expertise muy determinada, que en la provincia ya existe”. También resaltó el trabajo de una firma que trabaja en la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas.

Se trata de brindar pequeñas soluciones a una cadena grande de suministros. “Estas empresas no se piensan para un mercado local, sino para un nivel global. La innovación tiene que ser tan grande que vos puedas pensar en venderla al mundo. Se trabajan soluciones para otras industrias o que pueden estar conectadas con otras tecnologías”, explicó Baima.

>> Leer más: Argentina se posiciona como referente biotecnológico mundial

La secretaria indicó que a partir de los vínculos que se concretaron en la convención, “en los próximos meses” distintas empresas cerrarán acuerdos y conseguirán aportes de organismos internacionales por el sólo hecho de haber estado en Boston. Los montos, según detalló, se ubican en torno a los 500.000 dólares para las firmas más chicas y alrededor del millón de dólares para las empresas más grandes.

La funcionaria indicó que la provincia tiene 70 empresas y startups en el rubro biotecnología, que exportan servicios a 84 países. En tanto, señaló que en 2021, período del último dato construido, especificó Baima, esta industria exportó por un total de 54 millones de dólares: “Es un sector que crece muy rápido, es altamente exportador y se exporta a todo el mundo. En la provincia se pueden crear compañías por el know how que hay, son condiciones que no se logran en cualquier país”.

“La internacionalización de la provincia es gracias a la trayectoria de inversión estratégica junto a actores del ecosistema. Esto que iniciamos en 2020 hoy nos permite consolidar el hub bio de Santa Fe, con el que estamos haciendo ruido a nivel internacional”, concluyó.