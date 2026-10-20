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Caravana tuerca en Rosario: los autos del Turismo Carretera acelerarán en el parque Independencia

Este viernes 23 de octubre bulevar Oroño será el epicentro de una caravana del TC, en la previa de la carrera en Rosario

20 de octubre 2026 · 17:58hs
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El inicio y fin de la caravana del TC en Rosario se dará desde bulevar Oroño y avenida Intendente Morcillo.

El inicio y fin de la caravana del TC en Rosario se dará desde bulevar Oroño y avenida Intendente Morcillo.

Este viernes 23 de octubre en el calendario floral del Parque de la Independencia de Rosario se realizará una conferencia de prensa del Turismo Carretera con un recorrido de vehículos por bulevar Oroño. La misma contará con la presencia de los pilotos Facundo Ardusso, Gaspar Chansard, Ignacio Fain, Norberto Fontana, Julián Santero, Agustín Canapino, Tomás Pozner y Faustino Cifre, junto a autoridades municipales, del autódromo y productores del evento.

Así, en la previa de la decimotercera fecha del campeonato de Turismo Carretera, diferentes autos de la categoría estarán girando por el centro de Rosario y por una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad como es el bulevar Nicasio Oroño.

El inicio y fin de la caravana del TC se dará desde bulevar Oroño y avenida Intendente Morcillo. Los autos partirán desde ese sector e irán por Oroño hasta Bulevar 27 de Febrero. Allí retomarán y regresarán hasta el punto de partida por la otra mano de Nicasio Oroño.

A partir de las 17.30 horas se juntarán en el sector indicado para la preparación del giro. A las 18, los autos pondrán primera y comenzará el recorrido y a las 19 se realizará la conferencia de prensa.

Los autos de Ignacio Faín, Faustino Cifre, Nicolás Moscardini y Marcos Quijada darán la vuelta por el bulevar. También estarán presentes el Ford Falcon que perteneció al Gurí Omar Martínez y el Chevrolet de Juan María Traverso.

Conferencia de prensa del TC en Rosario

Los pilotos que estarán compartiendo la conferencia de prensa, que se realizará en el calendario floral del Parque Independencia serán Facundo Ardusso, Gaspar Chansard, Ignacio Fain, Norberto Fontana, Julián Santero, Agustín Canapino, Tomás Pozner y Faustino Cifre.

La ciudad se prepara luego de siete años para el regreso del evento de automovilismo más destacado del año. La tercera fecha de la “Copa de Oro” de la categoría más importante del deporte motor argentino se disputará el 24 y 25 de octubre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio de Rosario.

Leer más: Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Evento en el aeropuerto

En tanto, este jueves 22 de octubre, los autos de RUS Med Team estarán en el Aeropuerto Internacional Rosario para compartir una tarde a pura pasión fierrera, con invitados especiales y sorpresas.

A las 17 será la llegada del primer auto de RUS Med Team, junto a las promotoras del equipo, stickers y muchas sorpresas. A las 17.30 será el ingreso del segundo auto junto a Josito Di Palma. A las 18 habrá una conferencia de prensa y sorteos para los presentes. La cita es en el aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”.

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