Referentes gremiales renovaron las críticas

Las declaraciones de la ministra de Educación, Claudia Balagué, generaron una enérgica respuesta por parte de referentes de los gremios que nuclean a los docentes públicos y privados, Amsafé y Sadop. Mientras que desde Amsafé, Daniel Couselo dijo que la propuesta que puso el gobierno de Miguel Lifschitz sobre la mesa paritaria "no admite el más mínimo análisis", su par de Sadop, Martín Lucero, remarcó que "no hicieron una buena oferta a propósito. La ministra hace una mala lectura, porque en realidad no tiene en cuenta que la propuesta que hizo a los docentes no admite el más mínimo análisis. No es una propuesta seria, no contempla la realidad que estamos viviendo los docentes", destacó Couselo.

En tal sentido, agregó que "no hubo propuesta, salvo la cláusula gatillo sujeta a la recaudación de la provincia, y eso nada tiene que ver con lo que reclamamos".

Couselo se mostró convencido de que "hay que recuperar lo que nos comió la inflación y empezar a discutir una propuesta salarial seria. No tenemos ningún porcentaje. Cuando aparezca una propuesta que pueda ser considerada, lo discutiremos todos los docentes de la provincia", indicó.

Por su parte, Lucero consideró que "la ministra no hizo una buena oferta a propósito. Lo que hizo fue dar continuidad a la propuesta del año pasado. Deberían proponer un porcentaje de arranque del 15 o 20 por ciento, y no solo cláusula gatillo", destacó.